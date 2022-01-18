У МВС пояснили, як Порошенко опинився в базі розшуку (фото)

Після розголосу ситуації у ЗМІ силовики розповіли, що екс-президента додали до бази на запит ДБР ще 14 січня.

В Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко потрапив в інформаційно-пошукову систему відомства. Про це йдеться на сайті МВС.

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"Петро Порошенко був оголошений у розшук за запитом ДБР. Відповідна інформація 14 січня була розміщена в інформаційно-пошуковій системі на виконання ухвали суду і постанови слідчих Державного бюро розслідувань. Сьогодні, 17 січня, вона була видалена", — йдеться в повідомленні МВС.

[ + – ] Анкета Порошенка в базі розшуку МВС

Також зазначається, що підставою для внесення відомостей щодо політика до бази розшуку стали ухвала Печерського райсуду від 24 грудня 2021 року щодо затримання підозрюваного та постанова ГСУ ДБР від 24 грудня 2021 року про оголошення Порошенка в розшук.

І хоча станом на 18:00 17 січня від ініціатора не надходило звернень щодо відміни оголошення особи у розшук, як це передбачено законом, але зважаючи на те, що сьогодні Порошенко прибув на засідання Печерського районного суду, інформація про розшук політика була видалена, повідомляють в МВС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МВС внесло п'ятого президента України до списку розшукуваних осіб. Відповідна анкета з’явилася на сайті відомства. У профілі Порошенка зазначалося, що він переховується від органів досудового слідства. Датою зникнення вказувалося 24 грудня 2021 року.

Пізніше, сьогодні ввечері, журналісти помітили, що Порошенка видалили з бази внутрішньодержавного розшуку.

[ + – ] Порошенко зник з бази розшуку МВС

Нагадаємо, Петро Порошенко підозрюється у державній зраді у кримінальній справі про постачання в Україну вугілля з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР".

Сьогодні зранку політик повернувся в Україну з-за кордону та прибув у Печерський районний суд на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Однак оголошення рішення суду суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов вирішив перенесли на 19 січня. Причини такого рішення він не назвав.