В МВД объяснили, как Порошенко оказался в базе розыска (фото)

После огласки ситуации в СМИ силовики рассказали, что экс-президент был добавлен в базу по запросу ДБР еще 14 января.

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, как пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко попал в информационно-поисковую систему ведомства. Об этом идет речь на сайте МВД.

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"Петр Порошенко был объявлен в розыск по запросу ДБР. Соответствующая информация 14 января была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение определения суда и постановления следователей Государственного бюро расследований. Сегодня, 17 января, оно было удалено", — говорится в сообщении МВД.

[ + – ] Анкета Порошенко в базе розыска МВД

Также отмечается, что основанием для внесения сведений о политике в базу розыска стали определение Печерского райсуда от 24 декабря 2021 года о задержании подозреваемого и постановление ГСУ ДБР от 24 декабря 2021 года об объявлении Порошенко в розыск.

И хотя по состоянию на 18.00 17 января от инициатора не поступало обращений об отмене объявления лица в розыск, как это предусмотрено законом, но ввиду того, что сегодня Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда, информация о розыске политика была удалена, сообщают в МВД.

Напомним, ранее стало известно, что МВД внесло пятого президента Украины в список разыскиваемых лиц. Соответствующая анкета появилась на сайте ведомства. В профиле Порошенко говорилось, что он скрывается от органов досудебного следствия. Дата исчезновения указывалась 24 декабря 2021 года.

Позже сегодня вечером журналисты заметили, что Порошенко удалили с базы внутригосударственного розыска.

[ + – ] Порошенко исчез из базы розыска МВД

Напомним, Петр Порошенко подозревается в государственной измене по уголовному делу о поставках в Украину угля из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах и содействии террористическим организациям "Л/ДНР".

Вчера утром политик вернулся в Украину из-за границы и прибыл в Печерский районный суд на заседание по избранию ему меры пресечения. Однако оглашение решения суда судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов решил перенести на 19 января. Причин такого решения он не назвал.