В базе разыскиваемых лиц МВД Украины появилась анкета Порошенко (фото)

Пятый глава государства скрывается от органов досудебного следствия, отметили в ведомстве. Политик сейчас находится в Печерском райсуде и ожидает решение касательно избрания ему меры пресечения.

Министерство внутренних дел Украины внесло пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" ("ЕС") Петра Порошенко в список разыскиваемых лиц. Анкета политика опубликована на сайте украинского министерства.

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Порошенко обвиняют в государственной измене по делу о незаконных поставках угля из оккупированных территорий и финансировании боевиков "Л/ДНР".

В профиле лидера "ЕС" указывается, что он скрывается от органов досудебного следствия. Разыскивает его Служба безопасности Украины, следует из данных.

[ + – ] В анкете указано, что Порошенко пропал 24 декабря Фото: mvs.gov.ua

Дата пропажи Порошенко — 24 декабря прошлого года. Именно в этот день Печерский суд разрешил задержать его по подозрению в "госизмене".

Напомним, что Петр Порошенко 17 января прилетел в Украину, он был в Европе в дипломатическом турне. Государственный адвокат Богдан Глядик говорил, что следователи Госбюро расследований хотели задержать его в международном аэропорту "Жуляны".

После этого Порошенко отправился в Печерский райсуд, где до сих пор проходит заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене и содействии терроризму.

По версии Госбюро расследований, Петр Порошенко и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук препятствовали поставкам угля в Украину из ЮАР и наладили схемы его покупки у боевиков из ОРДЛО.