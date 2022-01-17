У базі розшукуваних осіб МВС України з'явилася анкета Порошенка (фото)

П'ятий глава держави переховується від органів досудового слідства, зазначили у відомстві. Політик наразі перебуває в Печерському райсуді і очікує на рішення щодо обрання йому запобіжного заходу.

Міністерство внутрішніх справ України внесло п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" ("ЄС") Петра Порошенка до списку розшукуваних осіб. Анкету політика опубліковано на сайті українського міністерства.

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Порошенка звинувачують у державній зраді у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій та фінансування бойовиків "Л/ДНР".

У профілі лідера "ЄС" зазначається, що він ховається від органів досудового слідства. Розшукує його Служба безпеки України, випливає із даних.

[ + – ] В анкеті зазначено, що Порошенко зник 24 грудня Фото: mvs.gov.ua

Дата зникнення Порошенка – 24 грудня минулого року. Саме цього дня Печерський суд дозволив затримати його за підозрою у "держзраді".

Нагадаємо, що Петро Порошенко 17 січня прилетів до України, він був у Європі в дипломатичному турне. Державний адвокат Богдан Глядик говорив, що слідчі Держбюро розслідувань хотіли затримати його в міжнародному аеропорту "Жуляни".

Після цього Порошенко вирушив до Печерського райсуду, де досі проходить засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про держзраду і сприяння тероризму.

За версією Держбюро розслідувань, Петро Порошенко та лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук перешкоджали постачанню вугілля в Україну з ПАР та налагодили схеми його купівлі в бойовиків з ОРДЛО.