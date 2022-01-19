"Зелю геть!": тисячі прихильників Порошенка прийшли до офісу Зеленського (відео)

Після оголошення вироку п'ятий президент Петро Порошенко потролив чинного главу держави, заявивши, що "настав час прикрити кришку піаніно"

Тисячі прихильників обвинуваченого в держзраді нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка прийшли до Офісу президента. Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews" та видання "Сегодня".

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Прихильники Петра Порошенка під пісню "Вова купує квиток до Ростова" попрямували на Банкову одразу після оголошення вироку Печерського районного суду Києва про обрання п'ятому президентові запобіжного заходу.

[ + – ] Тисячі прихильників Порошенка йдуть до Офісу президента

Мітингувальники рухалися кількома колонами вулицею Інститутською в бік Офісу президента. За словами журналістів, підійшовши до Банкової, прихильники Петра Порошенка зупинилися біля воріт, щоб не наражати на небезпеку дітей, які перебували на новорічній локації біля ОП.

"Зелю геть", "Перемога", — скандували тисячі мітингувальників під вікнами Офісу президента.

[ + – ] Прихильники Порошенка після суду йдуть до Офісу президента

[ + – ] "Зелю геть!": Тисячі прихильників Порошенка прийшли до Зеленського

Як повідомляє видання "Klymenko Time", протестувальники під Офісом президента вигукують "Дітьми прикривається с*кло". Поодиноких учасників протесту з плакатами пропустили на територію під ОП.

Станом на 16:30 акцію протесту на Банковій завершено.

[ + – ] "Дітьми прикривається с*кло", — тисячі прихильників Порошенка під офісом Зеленського

Варто зазначити, що після засідання Печерського районного суду нардеп Петро Порошенко потролив главу держави Володимира Зеленського, зробивши посилання на номер "Кварталу 95", у якому президент і Юрій Крапов грали без рук на роялі.

"Настав час прикрити кришку фортепіано. Все, завершився цей час", — заявив обвинувачений у держзраді парламентарій від "Європейської солідарності".

Петро Порошенко назвав Володимира Зеленського своїм політичним опонентом, а головним ворогом – президента Росії Володимира Путіна.

За словами народного депутата від "Європейської солідарності", його політсила не вважає перемогою запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Ми не святкуємо перемогу, хоча б здавалося, що перемогли. Ми не святкуємо, бо божевільний сценарій Зеленського як абсолютного неадеквата ще не закінчився", — додав Петро Порошенко перед "походом" до Офісу президента разом із тисячами своїх прихильників.

[ + – ] Порошенко після суду потролив Зеленського через номер із роялем

Раніше повідомлялося, що 19 січня Печерський районний суд Києва відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. За рішенням судді Олексія Соколова, обвинувачений у держзраді п'ятий президент має здати на зберігання свої закордонні паспорти. Петру Порошенку також заборонили виїжджати з Києва та Київської області.

Також Фокус розбирався, що означає запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка.