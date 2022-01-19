"Зелю геть!": тысячи сторонников Порошенко пришли к офису Зеленского (видео)
После оглашения приговора пятый президент Петр Порошенко потролил действующего главу государства, заявив, что "настало время прихлопнуть крышку пианино"
Тысячи сторонников обвиняемого в госизмене нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко пришли под Офис президента. Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews" и издание "Сегодня".
Сторонники Петра Порошенко под песню "Вова купує квиток до Ростова" направились на Банковую сразу после оглашения приговора Печерского районного суда Киева об избрании пятому президенту меры пресечения.
Митингующие двигались несколькими колоннами по улице Институтской в сторону Офиса президента. По словам журналистов, подойдя к Банковой, сторонники Петра Порошенко остановились у ворот, чтобы не подвергать опасности детей, которые находятся на новогодней локации возле ОП.
"Зелю геть", "Перемога", — скандировали тысячи митингующих под окнами Офиса президента.
Как информирует издание "Klymenko Time", протестующие под Офисом президента выкрикивают "Детьми прикрывается сс*кло". Единичных участников протеста с плакатами пропустили на территорию под ОП.
По состоянию на 16:30, акция протеста на Банковой завершена.
Стоит отметить, что после заседания Печерского районого суда, нардеп Петр Порошенко потроллил главу государства Владимира Зеленского, сделав отсылку к номеру "Квартала 95", в котором президент и Юрий Крапов играли без рук на рояле.
"Пришло время прихлопнуть крышку фортепиано. Все, завершилось это время", — заявил обвиняемый в госизмене парламентарий от "Европейской солидарности".
Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского своим политическим оппонентом, а главным врагом — президента России Владимира Путина.
По словам народного депутата от "Европейской солидарности", его политсила не считает победой меру пресечения в виде личного обязательства.
"Мы не празднуем победу, хотя бы казалось, что победили. Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского как абсолютного неадеквата еще не закончился", — добавил Петр Порошенко перед "походом" к Офису президента вместе с тысячами своих сторонников.
Ранее сообщалось, что 19 января Печерский районный суд Киева отпустил Петра Порошенко под личное обязательство. По решению судьи Алексея Соколова, обвиняемый в госизмене пятый президент должен сдать на хранение свои загранпаспорта. Петру Порошенко также запретили выезжать из Киева и Киевской области.
Также Фокус разбирался, что означает мера пресечения в виде личного обязательства для обвиняемого в госизмене Петра Порошенко.