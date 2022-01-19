"Зелю геть!": тысячи сторонников Порошенко пришли к офису Зеленского (видео)

После оглашения приговора пятый президент Петр Порошенко потролил действующего главу государства, заявив, что "настало время прихлопнуть крышку пианино"

Тысячи сторонников обвиняемого в госизмене нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко пришли под Офис президента. Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews" и издание "Сегодня".

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Сторонники Петра Порошенко под песню "Вова купує квиток до Ростова" направились на Банковую сразу после оглашения приговора Печерского районного суда Киева об избрании пятому президенту меры пресечения.

[ + – ] Тысячи сторонников Порошенко идут к Офису президента

Митингующие двигались несколькими колоннами по улице Институтской в сторону Офиса президента. По словам журналистов, подойдя к Банковой, сторонники Петра Порошенко остановились у ворот, чтобы не подвергать опасности детей, которые находятся на новогодней локации возле ОП.

"Зелю геть", "Перемога", — скандировали тысячи митингующих под окнами Офиса президента.

[ + – ] Сторонники Порошенко после суда идут к Офису президента

[ + – ] "Зелю геть!": Тысячи сторонников Порошенко пришли к Зеленскому

Как информирует издание "Klymenko Time", протестующие под Офисом президента выкрикивают "Детьми прикрывается сс*кло". Единичных участников протеста с плакатами пропустили на территорию под ОП.

По состоянию на 16:30, акция протеста на Банковой завершена.

[ + – ] "Детьми прикрывается сс*кло", - тысячи сторонников Порошенко под офисом Зеленского

Стоит отметить, что после заседания Печерского районого суда, нардеп Петр Порошенко потроллил главу государства Владимира Зеленского, сделав отсылку к номеру "Квартала 95", в котором президент и Юрий Крапов играли без рук на рояле.

"Пришло время прихлопнуть крышку фортепиано. Все, завершилось это время", — заявил обвиняемый в госизмене парламентарий от "Европейской солидарности".

Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского своим политическим оппонентом, а главным врагом — президента России Владимира Путина.

По словам народного депутата от "Европейской солидарности", его политсила не считает победой меру пресечения в виде личного обязательства.

"Мы не празднуем победу, хотя бы казалось, что победили. Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского как абсолютного неадеквата еще не закончился", — добавил Петр Порошенко перед "походом" к Офису президента вместе с тысячами своих сторонников.

[ + – ] Порошенко после суда потроллил Зеленского из-за номера с роялем

Ранее сообщалось, что 19 января Печерский районный суд Киева отпустил Петра Порошенко под личное обязательство. По решению судьи Алексея Соколова, обвиняемый в госизмене пятый президент должен сдать на хранение свои загранпаспорта. Петру Порошенко также запретили выезжать из Киева и Киевской области.

Также Фокус разбирался, что означает мера пресечения в виде личного обязательства для обвиняемого в госизмене Петра Порошенко.