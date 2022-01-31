Експолковника Голубана, який воював за "ДНР", затримали у справі про масові заворушення, – ЗМІ

Колишній полковник Національної поліції хотів залучити до заворушень майже 200 "своїх людей". Слідство встановлює, в чиїх інтересах він діяв.

Колишнього полковника Національної поліції Юрія Голубана затримали в справі щодо організації масових заворушень в Україні. Про це в коментарі агентству "РБК-Україна" розповіло джерело в силових структурах.

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Голубан планував залучити до заворушень майже 200 "своїх людей", пояснив співрозмовник.

Джерело нагадало, що Голубан був командиром роти у складі батальйону "Схід" терористичної організації "ДНР".

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"Якщо подивитися його біографію, то в 2018-му він звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП у Київській області", — додав він.

За інформацією джерел Pavlovsky News, поліція затримала Голубана за підготовку силового протесту із провокаціями під Офісом президента України (ОП).

"Слідство зараз встановлює, у чиїх інтересах Голубан замовляв акцію на 5 тис. осіб під ОП", — наголошується в повідомленні.

Чим відомий Юрій Голубан?

Полковник із 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України й СБУ. У 2014 році приєднався до батальйону "Київ-1", служив у зоні проведення антитерористичної операції та командував ротою спецпризначення при Головному управлінні Нацполіції у Донецькій області.

Голубана в 2017 році звинувачували в причетності до діяльності угруповання бойовиків "ДНР". Цього ж року Служба безпеки України розпочала провадження за фактом держзради Голубана. У лютому 2019 року ексглава МВС України Арсен Аваков говорив про звільнення Голубана з органів.

"Оглядач" писав, що в Голубана був позивний "Вампір", його бачили у формі бойовиків "ДНР" зі зброєю в руках.

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"Терорист встиг обзавестися квартирою у столиці та звільнився (з поліції) у 2018 році, оформивши собі пенсію", — повідомляло видання.

Масові заворушення у Києві

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський 31 січня розповів про затримання осіб, які планували влаштувати у столиці масові заворушення. У центрі Києва хотіли зібрати кілька тисяч "тітушок", щоб вчинити бійки з поліцейськими, сказав чиновник.

Голова Національної поліції Ігор Клименко озвучив вартість участі в акціях протесту. Тим, хто бере участь у "масовці", обіцяли заплатити від 800 гривень. "Тітушки-провокатори" мали отримати від 1 200 гривень. За підпал шин планувалося платити від $2 500, наголосив Клименко.

Поліція вивчає зв'язки затриманих із російськими спецслужбами.