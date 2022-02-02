Двоє поранених, ще 14 – у райвідділі: чому біля будівлі СБУ в Києві почалася стрілянина

Біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській сталася бійка між охоронцями фінустанови й активістами, яка переросла в стрілянину. Під час інциденту постраждав націоналіст Олексій Середюк.

У центрі Києва на вулиці Володимирській біля будівлі Служби безпеки України стріляли з автомата. Відео перестрілки з'явилося в соцмережах.

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За інформацією Telegram-каналу Pаvlovsky News, стріляли біля обмінника криптовалюти, у результаті було поранено націоналіста й учасника АТО Олексія Середюка. Його помістили в карету швидкої допомоги.

"Перестрілка відбулася тут уже вдруге. Звідси близько 200 метрів до головного управління поліції Києва та 100 метрів до головного управління СБУ", – зазначили журналісти.

Один із правоохоронців розповів Pаvlovsky News, що бачив, як 30 людей вибігли з автобуса та почали стріляти. Перестрілку вчинили після кулачних боїв активістів із охоронцями обмінника.

Територію стрілянини оточили обмежувальною стрічкою, на місці працювала слідчо-оперативна група, пише видання "Страна".

Усередині залишалася частина учасників конфлікту, їх планували виводити та розмістити в автозаку. Пораненого доправили до 17-ї клінічної лікарні Києва, повідомило видання.

Видання ІНФОРМЕР називає Середюка "своїм журналістом". За інформацією медіа, він вирушив до обмінника виконувати редакційне завдання та проводити розслідування, але "охоронці влаштували стрілянину та підстрелили його".

"Як виявилося, там розташований обмінник криптовалюти, через який, за інформацією наших журналістів та інших громадських активістів, іде фінансування терористичних угруповань ОРДЛО та фінансується наркобізнес. Неадеквати з автоматами, які вчинили стрілянину, є охоронною фірмою цього обмінника", — повідомило ЗМІ.

Пізніше стало відомо, що ветеран АТО Михайло Майман відвідав у лікарні Олексія Середюка. Майман назвав його своїм товаришем по службі та побратимом. Середюк на відео уточнив, що охоронці вели вогонь по натовпу, але не поцілили в людей.

"Хлопці хотіли прикрити криптообмінник, який фінансує терористів у Л/ДНР. Середюк розповів мені, що цей обмінник кришують силові структури. Активна фаза конфлікту почалася з фрази: "Ми вас "укропів" на фронті валили й тут усіх перемочимо. Це наша земля”, – розповів Майман.

Чим відомий Олексій Середюк?

Середюк є учасником праворадикальної партії "Братство", яку створив громадський діяч і політик Дмитро Корчинський. У 2016 році Середюк був одним із організаторів акції з блокування телеканалу "Інтер".

Середюк також керував батальйоном спецпризначення МВС "Свята Марія", який створили на основі добровольчого формування, створеного Корчинським у 2014 році.

Що кажуть у СБУ та поліції?

Спікер СБУ Артем Дехтяренко в коментарі Фокусу повідомив, що спецслужба знає "повну" картину інциденту, але ця справа – підслідність і компетенція Нацполіції. Детальну інформацію в СБУ розголошувати відмовилися.

Пресофіцер Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубарєва додала, що серед учасників конфлікту біля будівлі СБУ в Києві немає потерпілих із вогнепальними пораненнями.

"Є постраждалі в результаті бійки – двоє людей, їх доставили до медустанови. Конфлікт стався між активістами та співробітниками цієї організації. До Шевченківського райвідділу доставили 14 осіб… Стріляв один із учасників цього конфлікту", – зазначила вона.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання до 4 років ув'язнення.

Нагадаємо, що 25 січня цього року відбулася стрілянина між інкасатором і членами громадської організації біля обмінника, який розташований поряд із будівлею СБУ. Представники організації хотіли наклеїти наклейки на обмінник, а співробітник інкасаційної служби сприйняв ці дії як напад і почав стріляти.

А 27 січня в Києві стріляли двічі — у Дніпровському та Голосіївському районах із подальшим пограбуванням. У першому епізоді стріляли по джипу Lexus, в автомобіль потрапили чотири кулі.