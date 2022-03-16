"Модель може бути тільки українською": Подоляк відповів на заяву РФ про нейтралітет України

Радник голови ОП заявив, що Київ шукає собі реальних союзників і вимагає не протокольних, а дієвих гарантій безпеки.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву глави російської делегації на переговорах Володимира Мединського щодо нейтрального статусу України. Зокрема у своєму Telegram Подоляк повідомив, що на сьогоднішній день, коли наша країна веде війну з Росією, модель нейтралітету може бути лише "українською".

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"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську модель нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише українською і лише про юридично вивірені гарантії безпеки. І жодних інших моделей чи варіантів", — наголосив Подоляк.

Радник також пояснив, про що йдеться. По-перше, Україна вимагає не протокольних чи "будапештських", а дієвих та абсолютних гарантій безпеки. Це означає, що в разі військового вторгнення в країну, як це сталося у лютому цього року, підписанти домовленостей не стоятимуть осторонь, а братимуть активну участь на стороні України.

По-друге, Україна не має наміру надалі залежати від "бюрократичних процедур", які дозволяють або не дозволяють закривати повітряний простір від крилатих ракет.

"Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо буде обов'язково закрите", — заявив Подоляк.

Він також додав, що Україна ніколи не була мілітаристською державою і ніколи не планувала збройних вторгнень у сусідні країни. Саме тому Україна прагне мати союзників, які нададуть реальні гарантії безпеки.

Нагадаємо, глава делегації РФ на двосторонніх переговорах Володимир Мединський заявив, що українська сторона нібито запропонувала реалізувати в Україні австрійський або шведський варіант демілітаризованої держави. Згідно з такою моделлю, країна може мати свою армію та ВМФ, але має перебувати в позаблоковому статусі.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 15 березня заявив, що російсько-українські переговори набули дещо іншого характеру та стали "конструктивнішими". За його словами, позиція Москви стала менш ультимативною, а російські дипломати почали дослухатися до слів українських делегатів, чого не було раніше.