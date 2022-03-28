The Economist написав про те, як змінився Зеленський під час повномасштабної війни з РФ

Кореспондент видання Олівер Керрол написав нарис про свою зустріч із президентом України. Журналіст зазначив, що війна сильно змінила Зеленського.

Володимир Зеленський активно спілкується з іноземними журналістами, щоб якнайбільше розповісти про те, що відбувається в Україні, охоплену повномасштабною війною з Росією, а також підкреслити, на яку саме допомогу очікує наша країна від західних партнерів і чому керівництво деяких європейських країн, як і раніше, балансує між двома вогнями.

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Нещодавно кореспондент The Economist Олівер Керрол написав нарис про зустріч із Володимиром Зеленським. Цього разу акцент було зроблено не на тому, чого хоче український президент від західних партнерів, а на тому, як він сам змінився за часи повномасштабної війни. На думку Керролла, Зеленський добре тримається, попри страшні обставини, у яких опинилася його країна.

Журналіст зазначає, що еволюція президента України від комедійного актора і політика-початківця до світового державного діяча зайняла лише три роки. Причому за останній місяць цей процес різко прискорився і досяг пікової точки.

"Події перетворили його президентство на щось більш суттєве. Коли вибухнула війна, він відразу ж відмовився від своїх темних костюмів і гладко поголеного обличчя на користь зеленого кольору хакі і короткої бороди. Він добре вживається в нову роль. Хоча він втомився і нескінченно крутиться, за пафосом ховається спокій", — пише журналіст.

Керролл зауважує, що Зеленський став дуже обережним у висловлюваннях. Наприклад, на питання про те, як виглядає українська перемога, президент витримує сім секунд паузи, перш ніж сказати, що "перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів".

Також журналіст пише, що Зеленський щиро не вважає себе героєм і додає, що Президенту України не потрібно пояснювати, чому він обрав такий шлях — бути відкритим, адже всі ми бачимо, до чого призвів вибір Путіна, який роками ховався в бункері.

"Він неодноразово використовує слово чесність. Потрібно бути чесним, щоб люди тобі повірили. Не треба пробувати. Тобі треба бути собою". Ця спроба бути справжнім викликала лестощі і навіть мем, оскільки Зеленський надихав українців відеороликами з вулиць Києва в соціальних мережах. "Якщо я не вийду навіть на три-чотири дні, а залишусь тільки у своєму кабінеті, я не буду знати, що відбувається у світі", — говорить він. Йому не потрібно пояснювати, але він це робить. Володимир Путін один у своєму бункері "вже більше двох десятків років", — пише Керролл.

Кореспондент звертає увагу на мовне питання. Під час спілкування з журналістами Зеленський запитує, якою мовою йому варто говорити, наголошуючи, що якщо йому поставлять запитання російською мовою — він може відповісти російською, а якщо англійською — англійською. Його помічники рекомендують говорити лише українською. Президент погоджується, але все-таки іноді відповідає англійською.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський зустрівся із журналістами британської щотижневої газети The Economist. Під час розмови президент відповів на головні запитання щодо війни. Зеленський розповів про те, що окупанти викрадають мерів українських міст, деяких убивають.