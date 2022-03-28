The Economist написал о том, как изменился Зеленский за время полномасштабной войны с РФ

Корреспондент издания Оливер Кэрролл написал очерк о своей встрече с президентом Украины. Журналист отметил, что война сильно поменяла Зеленского.

Владимир Зеленский активно общается с иностранными журналистами, чтобы как можно больше рассказать о том, что происходит в Украине, охваченной полномасштабной войной с Россией, а также подчеркнуть, какой именно помощи ожидает наша страна от западных партнеров и почему руководство некоторых европейских стран по-прежнему балансирует между двух огней.

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Недавно корреспондент The Economist Оливер Кэрролл написал очерк о встрече с Владимиром Зеленским. На этот раз акцент был сделан не на том, чего хочет украинский президент от западных партнеров, а на том, как он сам изменился за время полномасштабной войны. По мнению Кэрролла, Зеленский хорошо держится, несмотря на страшные обстоятельства, в которых оказалась его страна.

Журналист отмечает, что эволюция президента Украины от комедийного актера и начинающего политика до мирового государственного деятеля заняла всего три года. Причем за последний месяц этот процесс резко ускорился и достиг пиковой точки.

"События превратили его президентство в нечто более существенное. Когда разразилась война, он сразу же отказался от своих темных костюмов и гладко выбритого лица в пользу зеленого цвета хаки и короткой бороды. Он хорошо вживается в новую роль. Хотя он устал и бесконечно ерзает, за пафосом скрывается спокойствие", — пишет журналист.

Кэрролл замечает, что Зеленский стал очень осторожным в высказываниях. Например, на вопрос о том, как выглядит украинская победа, президент выдерживает семи секундную паузу, прежде чем сказать, что "победа — это возможность спасти как можно больше жизней".

Также журналист пишет, что Зеленский искренне не считает себя героем и добавляет, что президенту Украины не нужно объяснять, почему он выбрал такой путь — быть открытым, ведь все мы видим к чему привел выбор Путина, который годами прятался в бункере.

"Он неоднократно использует слово честность. "Нужно быть честным, чтобы люди тебе поверили. Не нужно пытаться. Тебе нужно быть собой". Эта попытка быть настоящим вызвала лесть и даже мемы, поскольку Зеленский вдохновлял украинцев видеороликами с улиц Киева в социальных сетях. "Если я не выйду даже на три-четыре дня, а останусь только в своем кабинете, я не буду знать, что происходит в мире", — говорит он. Ему не нужно объяснять, но он это делает. Владимир Путин находится один в своем бункере "уже больше двух десятков лет", — пишет Кэрролл.

Корреспондент обращает внимание и на языковой вопрос. Во время общения с журналистами Зеленский спрашивает, на каком языке ему следует говорить, отмечая, что если ему зададут вопрос на русском языке — он может ответить на русском, а если на английском — на английском. Его помощники рекомендуют говорить только по-украински. Президент соглашается, но все-таки иногда отвечает на английском.

Напомним, недавно Владимир Зеленский встретился с журналистами британской еженедельной газеты The Economist. Во время беседы президент ответил на главные вопросы о войне. Зеленский рассказал о том, что оккупанты похищают мэров украинских городов, некоторых — убивают.