"Є 8 рішень": у РНБО анонсували нові санкції проти Росії

Секретар РНБО попередив, що під обмеження потраплять корпорації та фізичні особи, які продають товари для військово-промислового комплексу РФ.

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Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) збереться на засідання, щоб відпрацювати питання щодо санкцій проти Росії за розв'язання війни в Україні. Про це повідомив у прямому ефірі секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

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"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішень РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо як і працювали", — сказав він.

Санкції стосуються безпосередньо країни-агресора та компаній, які співпрацюють із нею, додав секретар.

Данілов пояснив, що за чинними протоколами члени РНБО не можуть бути в одному місці, але це не завадить провести засідання.

Санкції проти російського ВПК

За інформацією Данілова, РНБО на найближчому засіданні ухвалить нові санкції проти корпорацій та фізичних осіб, які продають продукцію військово-промисловому комплексу РФ. Компанії, які постачають в Україну продукти харчування, до цього списку не увійдуть.

"Це будуть санкції для підтримки наших західних партнерів. Це великі корпорації, люди та підприємства, які виробляли та продовжують виробляти продукцію ВПК, займаються потужним бізнесом у РФ і допомагають російському бюджету підтримувати армію", — заявив Данілов.

Україна, за його словами, не може під час війни зупинити постачання продуктів харчування.

"Якщо ці компанії не мають стосунку до постачання продуктів харчування, вони обов'язково потраплять під наші санкції. Відповідь наша буде потужною", — підсумував секретар РНБО.

Адміністрація президента США Джо Байдена в березні цього року почала готувати санкції проти технологічних компаній, які обслуговують військових та розвідників РФ. Такою компанією є ТОВ "Сернія Інжиніринг" — постачальник вимірювальних приладів та мікроелектроніки.

Фокус раніше писав, що новий пакет санкцій США заблокував п'яту частину золотовалютних резервів Центробанку Росії.