"Есть 8 решений": в СНБО анонсировали новые санкции против России

Секретарь СНБО предупредил, что под ограничения попадут корпорации и физические лица, продающие товары для военно-промышленного комплекса РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на заседание, чтобы отработать вопросы по санкциям против России за развязывание войны в Украине. Об этом сообщил в прямом эфире секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Сейчас мы отрабатываем вопросы. Сегодня есть примерно 8 решений СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали", – сказал он.

Санкции касаются непосредственно страны-агрессора и компаний, которые сотрудничают с ней, добавил секретарь.

Данилов пояснил, что по действующим протоколам члены СНБО не могут находиться в одном месте, но это не помешает провести заседание.

Санкции против российского ВПК

По информации Данилова, СНБО на ближайшем заседании примет новые санкции против корпораций и физических лиц, продающих продукцию военно-промышленному комплексу РФ. Компании, поставляющие в Украину продукты питания, в этот список не войдут.

"Это будут санкции для поддержки наших западных партнеров. Это крупные корпорации, люди и предприятия, которые производили и продолжают производить продукцию ВПК, занимаются мощным бизнесом в РФ и помогают российскому бюджету поддерживать армию ", — заявил Данилов.

Украина, по его словам, не может во время войны остановить поставки продуктов питания.

"Если эти компании не имеют отношение к поставкам продуктов питания, они обязательно попадут под наши санкции. Ответ наш будет мощным", — подытожил секретарь СНБО.

Администрация президента США Джо Байдена в марте этого года начала готовить санкции против технологических компаний, которые обслуживают военных и разведчиков РФ. Такой компанией является ООО "Серния Инжиниринг" — поставщик измерительных приборов и микроэлектроники.

Фокус ранее писал, что новый пакет санкций США заблокировал пятую часть золотовалютных резервов Центробанка России.