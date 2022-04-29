ЗС РФ десантувалися 24 лютого у центрі Києва для ліквідації Зеленського, — The Times

Після початку перестрілки в урядовому кварталі в Офісі президента відключили електроенергію, а Володимиру Зеленському та його помічникам видали бронежилети з автоматами.

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У перші години повномасштабного вторгнення диверсійні групи ЗС РФ десантувалися у центрі Києва для ліквідації президента Володимира Зеленського та його сім'ї. Про це йдеться у статті видання Time, для створення якого журналісти також спілкувалися із главою української держави.

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За словами Володимира Зеленського, вранці 24 лютого він разом зі своєю дружиною повідомили своїх дітей про те, що РФ розв'язала велику війну проти України. Батьки обережно намагалися донести сину та доньці про необхідність виїзду з будинку через загрозу бомбардувань.

"Ми їх розбудили. Це було голосно, були вибухи", — згадав Зеленський хронологію подій 24 лютого.

Через якийсь час військове командування України повідомило президенту про те, що ударні групи ЗС РФ десантувалися у центрі Києва в урядовому кварталі. Цілями російських диверсантів були захоплення президентської сім'ї або її фізична ліквідація.

"До тієї ночі ми таке тільки в кіно бачили", — прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак висадження десанту ЗС РФ у центрі Києва.

У матеріалі Time йдеться, що поки підрозділи української армії відбивали атаку диверсантів, бійці президентського полку намагалися зміцнити будівлю ОП, в якій знаходився Володимир Зеленський і члени його родини.

"Ворота біля заднього входу були заблоковані купою поліцейських барикад і фанерних дощок, що більше нагадували купу металобрухту, ніж укріплення. Друзі та союзники кинулися на допомогу Зеленському, іноді порушуючи протоколи безпеки. Деякі з них привели на територію свої сім'ї. Якщо президента вб'ють, то ланцюг спадкоємності в Україні передбачає, що командування візьме на себе спікер Верховної Ради. Але Руслан Стефанчук, який обіймає цю посаду, вранці в день вторгнення приїхав прямо на Банкову", — зазначають автори статті.

Увечері 24 лютого в урядовому кварталі розпочалася стрілянина, через що всередині Офісу президента відключили світло для безпеки глави держави. Бійці президентського полку, за словами журналістів, принесли Володимиру Зеленському та його помічникам бронежилети з автоматами.

"Це була справжня божевільня, автомати для всіх... Російські війська здійснили дві спроби штурму комплексу. Зеленський пізніше сказав мені, що його дружина та діти на той час усе ще були там", — розповідає у коментарі журналістам радник голови ОП Олексій Арестович про події 24 лютого.

У матеріалі Time також йдеться про те, що Володимир Зеленський на другий день повномасштабного вторгнення ЗС РФ, коли в урядовому кварталі тривали бої, вийшов у двір на Банковій і записав відеозвернення до українців.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповідав про замахи на Володимира Зеленського. За його словами, лише за два тижні повномасштабної війни російські ДРГ кілька разів намагалися проникнути в урядовий квартал для ліквідації глави держави.

Видання The Times також повідомляло, що Кремль доручив найманцям із ПВК "Вагнер" і вихідцям із Чечні ліквідувати 24 українських топчиновників, серед яких були Володимир Зеленський і Віталій Кличко.