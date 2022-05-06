Наближення кінця війни України з Росією не видно, – Зеленський (відео)

Президент України хоче перемогти окупантів якнайшвидше і почати відновлювати зруйноване майно за рахунок грошей, конфіскованих у Росії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ознак завершення повномасштабної війни Росії з Україною на 72 добу не видно. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, під час промови у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Україна не відчуває і не бачить навіть найменшого бажання РФ завершити війну, наголосив глава держави.

"З 24 лютого не було жодного дня, щоб ми не вели переговори про надання нам зброї, посилення санкцій проти Росії тощо. І не було жодного дня, коли ми не вели б переговори щодо безпечного виходу та "зеленого коридору" для людей, які знаходяться в облозі у Маріуполі", — сказав Зеленський.

[ + – ] Виступ Зеленського у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House

Президент заявив про бажання перемогти у цій війні якнайшвидше і почати відновлювати зруйноване окупантами майно за рахунок грошей, конфіскованих у Росії.

Першим і найменшим кроком до переговорів, на думку глави держави, став би відхід російських військ із територій України, які були захоплені з 24 лютого 2022 року.

"Їм (російським військам, — ред.) потрібно відійти на лінії дотику і розмежування, що діяли на той час, вивести війська за ці лінії", — прокоментував він.

Світ має діяти рішучіше та швидше, оскільки масштаб збитків від війни збільшується щодня для всіх країн і насамперед — у продовольчій безпеці сотень мільйонів людей на Близькому Сході.

За його словами, більше 2 місяців військово-політичне керівництво України говорить про ті самі речі, щоб зупинити напад Росії, але світ довго вагається, дискутує і після цього погоджує. У зв'язку з цим він згадав дебати країн Євросоюзу навколо введення нафтового ембарго.

Радник голови ОП Олексій Арестович раніше заявив, що нині головне завдання командування російської армії — це продати 9 травня перемогу над "Азовом" у Маріуполі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попереджав про намір РФ оголосити повноцінну війну Україні 9 травня. За інформацією російського агентства "РІА Новини", президент РФ Володимир Путін цього дня збирається виступити на параді в Москві та покласти квіти до Могили Невідомого солдата. 10 травня він хоче влаштувати нараду з економічних питань.