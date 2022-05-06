Приближения конца войны Украины с Россией не видно, – Зеленский (видео)

Выступая в Королевском институте международных отношений президент заявил, что хочет победить оккупантов как можно скорее и начать восстановление за счет денег, конфискованных у России.

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Признаков завершения полномасштабной войны России с Украиной на 72-е сутки не видно. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, во время речи в Королевском институте международных отношений Chatham House.

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Украина не чувствует и не видит даже малейшего желания РФ завершить войну, подчеркнул глава государства.

"С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усиление санкций против России и тому подобное. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры относительно безопасного выхода и "зеленого коридора" для людей, которые находятся в осаде в Мариуполе", — сказал Зеленский.

[ + – ] Выступление Зеленскиго в Королевском институте международных отношений Chatham House

Президент заявил о желании победить в этой войне как можно скорее и начать восстанавливать разрушенное оккупантами имущество за счет денег, конфискованных у России.

Первым и самым минимальным шагом к переговорам, по мнению главы государства, стал бы уход российских войск с территорий Украины, которые были захвачены с 24 февраля 2022 года.

"Им (российским войскам, – ред.) нужно отойти на действовавшие в то время линии соприкосновения и разграничения, вывести войска за эти линии", – прокомментировал он.

Мир должен действовать решительнее и быстрее, поскольку масштаб ущерба от войны увеличивается ежедневно для всех стран и в первую очередь – в продовольственной безопасности сотен миллионов людей на Ближнем Востоке.

По его словам, больше 2 месяцев военно-политическое руководство Украины говорит об одних и тех же вещах, чтобы остановить нападение России, но мир долго колеблется, дискутирует и после этого соглашает. В этой связи он вспомнил дебаты стран Евросоюза вокруг ввода нефтяного эмбарго.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что главная задача командования российской армии на данный момент – это продать 9 мая победу над "Азовом" в Мариуполе.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал о намерении РФ объявить полноценную войну Украине 9 мая. По информации российского агентства "РИА Новости", президент РФ Владимир Путин в этот день собирается выступить на параде в Москве и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. 10 мая он хочет устроить совещание по экономическим вопросам.