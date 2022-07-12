Три причини звернути увагу на слова конгресумен Вікторії Спартц

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц два дні тому публічно звинуватила главу Офісу Президента Андрія Єрмака в можливих зв'язках з Росією.

Конгресвумен від республіканців, українка за походженням, Вікторія Спартц, звернулася до президента США Джо Байдена з проханням перевірити "ймовірні зв'язки" глави Офісу Президента Андрія Єрмака з Росією та пояснити, який нагляд здійснюється за наданою Україні допомогою.

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Ці слова викликали хвилю критики як в Україні, так і за її межами: хтось назвав їх безпідставними звинуваченнями та роботою на руку Кремля, хтось є приводом для виправлення помилок.

У матеріалі Фокусу експерти кажуть, що на слова Спартц не можна не звертати уваги з трьох причин.

По-перше, це може вплинути на таку важливу американську двопалатну підтримку України.

По-друге, в Україні дійсно є труднощі, які необхідно подолати, щоб уникнути майбутніх атак: призначити переможця конкурсу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розблокувати конкурс на голову Національного антикорупційного бюро, визначитися в питанні заступника голови Офісу Президента з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова.

Політичний експерт Віктор Бобиренко припускає, що за заявами конгресвумен могла б слідувати і відставка Андрія Єрмака. "Звинувачення Спартц на його адресу впливають на імідж України в досить складний час. Єрмак міг би сказати: я відійду від справ на час розгляду, яку роль відіграв у вагнергейті, чи організовував я зустріч Зеленського в Омані з секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Тому що такий європейський принцип: зашквар — чиновник йде з посади. І ми якраз зараз на війні втрачаємо щодня сотні життів за те, щоб бути Європою", — каже він у коментарі Фокусу.

І, по-третє, у США справді все частіше можна почути, що має бути система суворого контролю за постачанням зброї. І справа не лише у постачальнику, а й у одержувачі — Кабінет міністрів має ухвалити відповідні рішення.

Нагадаємо, раніше Вікторія Спартц звинуватила Україну в неготовності до війни з Росією. На її думку, кожен має "встати на військові рейки".

А трохи раніше Спартц критикувала главу США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського за повільну відповідь російському агресору.