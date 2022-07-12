Три причины обратить внимания на слова конгрессвумен Виктории Спартц

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц два дня назад публично обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в возможных связях с Россией.

Конгрессвумен от республиканцев, украинка по происхождению, Виктория Спартц, обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой проверить "предполагаемые связи" главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией и пояснить, какой надзор совершается за предоставленной Украине помощью.

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Эти слова вызвали волну критики как в Украине, так и за ее пределами: кто-то назвал их беспочвенными обвинениями и работой на руку Кремля, кто-то – поводом для исправления ошибок.

В материале Фокуса эксперты говорят, что на слова Спартц нельзя не обращать внимание по трем причинам.

Во-первых, это может повлиять на такую важную американскую двухпалатную поддержку Украины.

Во-вторых, в Украине, действительно, есть трудности, которые необходимо преодолеть, чтобы избежать будущих атак: назначить победителя конкурса Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разблокировать конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро, определиться в вопросе заместителя главы Офиса президента по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова.

Политический эксперт Виктор Бобыренко допускает, что за заявлениями конгрессвумен могла бы последовать и отставка Андрея Ермака. "Обвинения Спартц в его адрес влияют на имидж Украины в достаточно сложное время. Ермак мог бы сказать: я отойду от дел на время разбирательства, какую роль сыграл в вагнергейте, организовывал ли я встречу Зеленского в Омане с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Потому что такой европейский принцип: зашквар – чиновник уходит с должности. И мы как раз сейчас на войне теряем ежедневно сотни жизней за то, чтобы быть Европой", – говорит он в комментарии Фокусу.

И, в-третьих, в США, действительно, все чаще можно услышать, что должна быть система строгого контроля за поставками оружия. И дело не только в поставщике, но и в получателе – Кабинет министров должен принять соответствующие решения.

Напомним, ранее Виктория Спартц обвинила Украину в неготовности к войне с Россией. По ее мнению, каждый обязан "встать на военные рельсы".

А несколько ранее Спартц критиковала главу США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского за медленный ответ российскому агрессору.