Терорист Гіркін вперше особисто прокоментував своє затримання у Криму

Екс-полковник ФСБ натякнув, що потрапити на передову йому поки що не вдалося.

Колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Срілков-Гіркін відреагував на новину про своє затримання у Криму. Як раніше писали російські ЗМІ, він намагався потрапити на підконтрольну Україні територію за підробленим паспортом, для чого навіть змінив зовнішності, збривши вуса.

У себе в Telegram-каналі Стрєлков-Гіркін був небагатослівним. Насамперед він зазначив, що не збирається коментувати іронічну реакцію бойовика Ігоря Безлера, який називав його "втратою" та "рятівником Росії", а спробу Гіркіна змінити зовнішність, щоб потрапити в Україну за підробленими документами, прокоментував цитатою з радянського фільму: "Дурик, ти навіщо вуса зголив?

Екс-главар проросійських бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі заявив, що у КПЗ його не поміщали, а ось на війну він потрапити планує, просто поки що не настав час.

"На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою). Але не прямо зараз", — написав бойовик у Telegram.

Нагадаємо, у недавньому ефірі з журналістом Марком Фейгіним радник голови ВП Олексій Арестович повідомив, що за попередньою інформацією, терориста Гіркіна пропустили до Херсонської області. Він підкреслив, що дані вимагають додаткової перевірки, але цілком імовірно, що невдовзі Стрєлкова-Гіркіна знайдуть десь під Снігурівкою. Фейгін, у свою чергу, припустив, що Гіркін має очолити в Херсонській області оборону, а потім контрнаступ російських окупантів. Можливо, поява колишнього голови проросійських бойовиків у Криму може бути частиною операції ФСБ щодо підняття бойового духу російських окупантів в Україні.

Фокус раніше писав про те, що Ігор Стрєлков-Гіркін хвалив українську артилерію за точність ударів, а російську армію називав "зоопарком". Екс-полковник ФСБ стверджував, що армія України створила спеціальне угрупування, яке ефективно знищує найважливіші об'єкти ЗС РФ на передовій.

Також Фокус писав про те, що Стрєлков-Гіркін порівнював Росію з Третім Рейхом і передбачав, що РФ програє у війні проти України.