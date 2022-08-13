Арестович відреагував на можливе затримання Стрєлкова-Гіркіна у Криму (відео)

У ході спілкування з адвокатом Марком Фейгіним радник голови ОП розповів, що згідно з попередньою інформацією – терориста пропустили до Херсонської області.

Колишнього ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, якого 12 серпня нібито затримали спецслужби РФ в окупованому Криму, попустили до Херсонської області. Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, Стрєлкова-Гіркіна співробітники ФСБ у Криму вже відпустили.

Своєю чергою Марк Фейгін озвучив припущення, що ексглавар проросійських бойовиків у Донецьку вирушив до Херсонської області, де, за деякими даними, має очолити оборону, а потім і контрнаступ російських окупантів. На думку адвоката, поява Гіркіна в Криму може бути частиною операції ФСБ, яка має на меті підняти бойовий дух російських окупантів в Україні.

Арестович підкреслив, що спочатку українське суспільство дуже зраділо, що проти Стрєлкова почали репресії фактично його товариші по службі.

"Але за деякими даними його відпустили. Але це потрібно уточнити. І пропустили воювати на Херсонщину", — сказав радник Офісу президента України.

Він додав, що українці мають шанс побачити цю "героїчну людину десь під Снігурівкою, яка йде в атаку".

Нагадаємо, кілька годин тому російські ЗМІ поширили інформацію, що спецслужби РФ затримали Стрєлкова-Гіркіна в окупованому Криму. Екс-полковник ФСБ, за даними соцмереж, намагався дістатися Херсонського напрямку за підробленим паспортом, який був виданий на ім'я Сергія Рунова.

Раніше Ігор Стрєлков-Гіркін захоплювався точністю української артилерії та називав російську армію "зоопарком". За словами екс-полковника ФСБ, армія України створила спеціальне угрупування, яке ефективно знищує найважливіші об'єкти ЗС РФ на передовій.