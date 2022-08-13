Спецслужби РФ затримали Стрєлкова-Гіркіна в окупованому Криму, — росЗМІ (фото)

Екс-полковник ФСБ, за даними соцмереж, намагався дістатися Херсонського напрямку за підробленим паспортом, який був виданий на ім'я Сергія Рунова.

Колишнього ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна було затримано спецслужбами РФ в окупованому Криму. Відповідна інформація з'являється у соціальних мережах.

Зокрема, пропагандист та бойовик "Л/ДНР" Олександр Жучковський стверджує, що Ігоря Стрєлкова-Гіркіна було затримано в Криму при спробі потрапити на фронт. За його словами, колишній полковник ФСБ особисто хотів взяти участь у бойових діях проти Збройних сил України. Інших подробиць затримання Стрєлкова-Гіркіна у Криму пропагандист не опублікував.

Ще один екс-ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Безлер з гумором відреагував на інформацію про "впіймання" екс-полковника ФСБ і закликав відправити його назад до Москви. Стрєлкова-Гіркіна він назвав "потєряшкою", яка відгукується на кілька імен та прізвищ.

"Каже, що рятівник Росії і рветься воювати і командувати як мінімум армією. Тих, хто пізнав тіло, прохання забрати на**р цього ідіота з Криму назад до Москви. З усіх питань звертатися до РУВС Сімферополя. Дурік, навіщо вуса зголив?", — додав Ігор Безлер і опублікував свіжий знімок Стрєлковим-Гіркіним, який нібито було зроблено після затримання в Криму.

[ + – ] Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали у Криму з підробленим паспортом

У донецькому паблику "Типовий Донецьк" опублікували інформацію про те, що Ігор Стрєлков-Гіркін намагався через Крим потрапити на Херсонський напрямок, використовуючи підроблений паспорт на ім'я Сергія Вікторовича Рунова. Цими документами, як стверджується, колишній ватажок бойовиків користувався під час роботи у спецслужбах РФ.

[ + – ] Стрєлкова-Гіркіна затримали у Криму з підробленим паспортом

Затримання Стрєлкова-Гіркіна в Криму — реакція України та Росії

Офіційної інформації від російських силових відомств про затримання екс-полковника ФСБ Ігоря Стрєлкова-Гіркіна у Криму на момент публікації новини не було. Крім цього, українські установи також не коментують інформацію про те, що колишній ватажок бойовиків "Л/ДНР" за підробленими документами намагався потрапити на Херсонський напрямок.

Нагадаємо, раніше Ігор Стрєлков-Гіркін захоплювався точністю української артилерії та називав російську армію "зоопарком". За словами екс-полковника ФСБ, армія України створила спеціальне угрупування, яке ефективно знищує найважливіші об'єкти ЗС РФ на передовій.

Також повідомлялося, що Ігор Стрєлков-Гіркін порівнював Росію з Третім Рейхом і передрікав їй поразку у повномасштабній війні проти України.