Спецслужбы РФ задержали Стрелкова-Гиркина в оккупированном Крыму, — росСМИ (фото)

Экс-полковник ФСБ, по данным соцсетей, пытался добраться на Херсонское направление по поддельному паспорту, который был выдан на имя Сергея Рунова.

Бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин был задержан спецслужбами РФ в оккупированном Крыму. Соответствующая информация появляется в социальных сетях.

В частности, пропагандист и боевик "Л/ДНР" Александр Жучковский утверждает, что Игорь Стрелков-Гиркин был задержан в Крыму при попытке попасть на фронт. По его словам, бывший полковник ФСБ лично хотел участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Других подробностей задержания Стрелкова-Гиркина в Крыму пропагандист не опубликовал.

Еще один экс-главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Безлер с юмором отреагировал на информацию о "поимке" экс-полковника ФСБ и призвал отправить его обратно в Москву. Стрелкова-Гиркина он назвал "потеряшкой", которая откликается на несколько имен и фамилий.

"Говорит, что спаситель России и рвется воевать и командовать как минимум армией. Опознавших тело просьба забрать на**р этого идиота из Крыма обратно в Москву. По всем вопросам обращаться в РОВД Симферополя. Дурик, зачем усы сбрил?", — добавил Игорь Безлер и опубликовал свежий снимок по Стрелковым-Гиркиным, который якобы был сделан после задержания в Крыму.

[ + – ] Игоря Стрелкова-Гиркина задержали в Крыму с поддельным паспортом

В донецком паблике "Типичный Донецк" опубликовали информацию о том, что Игорь Стрелков-Гиркин пытался через Крым попасть на Херсонское направление, используя поддельный паспорт на имя Сергея Викторовича Рунова. Этими документами, как утверждается, бывший главарь боевиков пользовался во время работы в спецслужбах РФ.

[ + – ] Стрелкова-Гиркина задержали в Крыму с поддельным паспортом

Задержание Стрелкова-Гиркина в Крыму — реакция Украины и России

Официальной информации от российских силовых ведомств о задержании экс-полковника ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина в Крыму на момент публикации новости не было. Помимо этого, украинские учреждения также не комментируют сведения о том, что бывший главарь боевиков "Л/ДНР" по поддельным документам пытался попасть на Херсонское направление.

Напомним, ранее Игорь Стрелков-Гиркин восхищался точностью украинской артиллерии и называл российскую армию "зоопарком". По словам экс-полковника ФСБ, армия Украины создала специальную группировку, которая эффективно уничтожает наиболее важные объекты ВС РФ на передовой.

Также сообщалось, что Игорь Стрелков-Гиркин сравнивал Россию с Третьим Рейхом и предрекал ей поражение в полномасштабной войне против Украины.