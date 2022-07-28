Стрелков пожаловался на точность артиллерии ВСУ и назвал "зоопарком" армию РФ (видео)

Украина, по словам экс-полковника ФСБ, создала специальную группировку, которая активно используется для уничтожения наиболее важных вражеских объектов.

Украинские военнослужащие успешно и точно используют артиллерию на всех участках фронта в отличие от солдат ВС РФ. Об этом заявил экс-главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

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По словам бывшего полковника ФСБ, успешное применение артиллерийских орудий украинскими военнослужащими признают все эксперты. Более того, как утверждает Стрелков-Гиркин, подразделения Вооруженных сил Украины обладают внушительным арсеналом вооружения для отражения агрессии РФ.

"Если кто-то думает, что украинская артиллерия плохо стреляет или ее где-то нет — она есть. На всех участках фронта они стреляют не только по площадям, но и попадают из минометов, из пушек. У них прекрасная система контрбатарейной борьбы. Лучше, чем в нашем зоопарке. Точно лучше, об этом все говорят", — продолжил экс-главарь пророссийских боевиков "ДНР".

Стрелков-Гиркин подчеркнул, что подразделения ВС РФ пытаются вести контрбатарейный огонь по позициям ВСУ, однако им не удается подавить активность украинской армии. По словам экс-полковника ФСБ, Украина сейчас сосредоточила усилия на создании артиллерийско-ракетной группировки, которую активно применяют для уничтожения наиболее важных объектов.

"По артиллерийским складам боеприпасов, особенно по фронтовым. По командным пунктам…", — резюмировал Гиркин, анализируя военные успехи ВСУ на передовой.

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Напомним, ранее Игорь Стрелков-Гиркин предрекал разгром российской армии на Донбассе. По словам экс-полковника ФСБ, оперативная пауза закончилась на передовой, а командование ВС РФ приняло неверное решение о продолжении наступления пехотными подразделениями на востоке Украины.

Также Игорь Стрелков-Гиркин сравнивал Россию с нацистской Германией и предрек Кремлю поражение в полномасштабной войне против Украины.