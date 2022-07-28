Стрєлков поскаржився на точність артилерії ЗСУ та назвав "зоопарком" армію РФ (відео)

Україна, за словами експолковника ФСБ, створила спеціальне угрупування, яке активно використовують для знищення найважливіших ворожих об'єктів.

Українські військовослужбовці успішно та точно використовують артилерію на всіх ділянках фронту, на відміну від солдатів ЗС РФ. Про це заявив ексватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін.

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За словами колишнього полковника ФСБ, успішне застосування артилерійських засобів українськими військовослужбовцями визнають усі експерти. Щобільше, як стверджує Стрєлков-Гіркін, підрозділи Збройних Сил України мають значний арсенал озброєння для відбиття агресії РФ.

"Якщо хтось думає, що українська артилерія погано стріляє чи її десь немає — вона є. На всіх ділянках фронту вони стріляють не лише по площі, а й влучають з мінометів, гармат. У них чудова система контрбатарейної боротьби. Краще, ніж у нашому зоопарку. Точніше, про це всі говорять", — продовжив ексватажок проросійських бойовиків "ДНР".

Стрєлков-Гіркін наголосив, що підрозділи ЗС РФ намагаються вести контрбатарейний вогонь по позиціях ЗСУ, проте їм не вдається придушити активність української армії. За словами експолковника ФСБ, Україна зараз зосередила зусилля на створенні артилерійсько-ракетного угруповання, яке активно застосовують для знищення найважливіших об'єктів.

"По артилерійських складах боєприпасів, особливо по фронтових. По командних пунктах...", — резюмував Гіркін, аналізуючи військові успіхи ЗСУ на передовій.

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Нагадаємо, раніше Ігор Стрєлков-Гіркін пророкував розгром російської армії на Донбасі. За словами експолковника ФСБ, оперативна пауза закінчилася на передовій, а командування ЗС РФ прийняло неправильне рішення про продовження наступу піхотними підрозділами на сході України.

Також Ігор Стрєлков-Гіркін порівнював Росію з нацистською Німеччиною і передрік Кремлю поразку у повномасштабній війні проти України.