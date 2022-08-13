Арестович отреагировал на возможное задержание Стрелкова-Гиркина в Крыму (видео)

В ходе общения с адвокатом Марком Фейгиным советник главы ОП рассказал, что согласно предварительной информации – террориста пропустили в Херсонскую область.

Бывшего главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина, которого 12 августа якобы задержали спецслужбы РФ в оккупированном Крыму, попустили в Херсонскую область. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Стрелкова-Гиркина сотрудники ФСБ в Крыму уже отпустили.

В свою очередь Марк Фейгин озвучил предположение, что экс-главарь пророссийских боевиков в Донецке отправился в Херсонскую область, где, по некоторым данным, должен возглавить оборону, а потом — и контрнаступление российских оккупантов. По мнению адвоката, появление Гиркина в Крыму может быть частью операции ФСБ, цель которой — поднять боевой дух российских оккупантов в Украине.

Арестович подчеркнул, что изначально украинское общество очень обрадовалась, что против Стрелкова начали репрессии фактически его же сослуживцы.

"Но по некоторым данным его отпустили. Но это нужно уточнить. И пропустили воевать в Херсонскую область", — сказал советник Офиса президента Украины.

Он добавил, что украинцы имеют шанс увидеть этого "героического человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку".

Напомним, несколько часов назад российские СМИ распространили информацию, что спецслужбы РФ задержали Стрелкова-Гиркина в оккупированном Крыму. Экс-полковник ФСБ, по данным соцсетей, пытался добраться на Херсонское направление по поддельному паспорту, который был выдан на имя Сергея Рунова.

Ранее Игорь Стрелков-Гиркин восхищался точностью украинской артиллерии и называл российскую армию "зоопарком". По словам экс-полковника ФСБ, армия Украины создала специальную группировку, которая эффективно уничтожает наиболее важные объекты ВС РФ на передовой.