Террорист Гиркин лично прокомментировал свое задержание в Крыму

Экс-полковник ФСБ намекнул, что попасть на передовую ему пока что не удалась.

Бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Срелков-Гиркин отреагировал на новость о своем задержании в Крыму. Как ранее писали российские СМИ, он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию по поддельному паспорту для чего даже изменил внешности, сбрив усы.

У себя в Telegram-канале Гиркин-Стрелков был весьма немногословен. Первым делом он отметил, что не собирается комментировать ироничную реакцию боевика Игоря Безлера, который называл его "потеряшкой" и "спасателем России", а попытку Гиркина изменить внешность, чтобы попасть в Украину по поддельным документам, прокомментировал цитатой из советского фильма: "Дурик, ты зачем усы сбрил?"

Экс-главарь пророссийских боевиков на временно оккупированном Донбассе заявил, что в КПЗ его не помещали, а вот на войну он попасть планирует, просто пока что не пришло время.

"На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас", — написал боевик в Telegram.

Напомним, в недавнем эфире с журналистом Марком Фейгиным советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что по предварительной информации, террориста Гиркина пропустили в Херсонскую область. Он подчеркнул, что данные требуют дополнительной проверки, но вполне вероятно, что вскоре Стрелкова-Гиркина найдут где-нибудь под Снегиревкой. Фейгин в свою очередь предположил, что Гиркин должен возглавить в Херсонской области оборону, а после — контрнаступление российских оккупантов. Возможно, появление бывшего главы пророссийских боевиков в Крыму может быть частью операции ФСБ для поднятия боевого духа российских оккупантов в Украине.

Фокус ранее писал о том Игорь Стрелков-Гиркин хвалил украинскую артилерию за точность ударов, а российскую армию называл "зоопарком". Экс-полковник ФСБ утверждал, что армия Украины создала специальную группировку, которая эффективно уничтожает наиболее важные объекты ВС РФ на передовой.

Также Фокус писал о том, что Стрелков-Гиркин сравнивал Россию с Третьим Рейхом и предсказывал, что РФ проиграет в войне против Украины.