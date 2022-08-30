"Росіяни воюють за унітаз б/в і "Боярышник": Данілов назвав п'ять відмінностей РФ та України

Секретар РНБО висміяв росіян за пристрасть до спиртних настоянок і випадки крадіжки сантехніки під час повномасштабної війни в Україні.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов написав серію твітів, присвячених головним відмінностям народів, армій і підходів до ведення повномасштабної війни Росії та України. Свої роздуми щодо цього представник української влади опублікував у соціальній мережі у вівторок, 30 серпня.

Як першу відмінність Данілов назвав об'єднання українського народу навколо боротьби з агресором — водночас у Росії, за словами секретаря РНБО, підтримка повномасштабної війни серед громадян падає.

Крім цього, Данілов зазначив відмінності в плані озброєнь — якщо Україна посилено використовує західну техніку, то РФ знімає зі зберігання стару радянську.

Відрізняє дві країни й мобілізаційний потенціал — за словами секретаря РНБО, в українській державі він постійно посилюється, а в РФ вичерпується. Також він зазначив, що проведення загальної мобілізації у Росії стане причиною внутрішньої дестабілізації всередині держави-агресора.

Крім того, Данілов зазначив, що Збройні сили України постійно нарощують якість, а російська армія "втрачає перевагу в кількості" в процесі повномасштабних бойових дій.

"(І нарешті,) українці борються за життя та майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію "Боярышника", — резюмував секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, за пів року повномасштабної війни РФ втратила в Україні техніки майже на 17 млрд доларів без урахування випущених у процесі бойових дій ракет.

Раніше в Офісі президента України розповіли, що якщо Росії вдасться перемогти у війні, то держава-агресор спробує окупувати й інші країни, враховуючи Молдову, Грузію та Казахстан.