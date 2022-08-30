"Россияне борются за б/у унитазы и "Боярышник": Данилов назвал пять отличий РФ и Украины

Секретарь СНБО высмеял россиян за пристрастие к спиртным настойкам и случаи кражи сантехники во время полномасштабной войны в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал серию твитов, посвященных главным отличиям народов, армий и подходов к ведению полномасштабной войны России и Украины. Свои размышления на этот счет представитель украинских властей опубликовал в социальной сети во вторник, 30 августа.

В качестве первого отличия Данилов назвал объединение украинского народа вокруг борьбы с агрессором — в то же время, в России, по словам секретаря СНБО, поддержка полномасштабной войны среди граждан падает.

Помимо этого Данилов отметил различия в плане вооружений — если Украина усиленно использует западную технику, то РФ снимает с хранения старую советскую.

Отличает две страны и мобилизационный потенциал — по словам секретаря СНБО, в украинском государстве он постоянно усиливается, а в РФ исчерпывается. Также он отметил, что проведение всеобщей мобилизации в России станет причиной внутренней дестабилизации внутри государства-агрессора.

Кроме того Данилов отметил, что Вооруженные силы Украины постоянно наращивает качество, а российская армия "теряет преимущество в количестве" в ходе полномасштабных боевых действий.

"(И наконец,) украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "Боярышника", — резюмировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, по данным СМИ, за полгода полномасштабной войны РФ потеряла в Украине техники почти на 17 млрд долларов без учета выпущенных в ходе боевых действий ракет.

Ранее в Офиса президента Украины рассказали, что если России удастся победить в войне, то государство-агрессор попытается оккупировать и другие страны, включая Молдову, Грузию и Казахстан.