"Нехай вони з нами порозуміються": Данілов про стосунки з жителями ОРДЛО (відео)

Українці, які прожили під окупацією вісім років, і яким не подобаються українські закони, можуть "поїхати у Воркуту чи Якутію", запропонував секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов висловив думку, що після звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей саме мешканцям цих регіонів необхідно буде порозумітися з рештою українського суспільства, а не навпаки. Про це представник української влади заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук, опублікованому у четвер, 1 серпня.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, як порозумітися з українцями, які протягом восьми років жили під російською окупацією, Данилов заявив: "І що? Дивіться, це не нам з ними потрібно знаходити спільну мову, а їм з нами".

Секретар РНБО зазначив, що українська держава має свої закони та кордони, і якщо вони не влаштовують жителів тимчасово окупованих територій, то влада "нікого не тримає": "Світ великий. Вони можуть виїхати до Сполучених Штатів, до Німеччини, куди завгодно… У Якутію, у Воркуту чи де їх ще там чекають. Я хочу, щоб ви розуміли, не ми до них, а вони до нас — це фундаментальна річ".

Також Данілов висловив упевненість, що тимчасово окуповані території Донеччини обов'язково повернуться під контроль українського уряду.

Нагадаємо, нещодавно Данілов у своїй серії твітів висміяв росіян за пристрасть до "Боярышника" та випадки крадіжки сантехніки під час повномасштабної війни в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав російських військових втекти з окупованих ними територій країни, оскільки Збройні сили України відтіснятимуть їх до самого державного кордону.