"Пусть они с нами находят общий язык": Данилов об отношениях с жителями ОРДЛО (видео)

Прожившие под оккупацией восемь лет украинцы, которым не нравятся украинские законы, могут "уехать в Воркуту или Якутию", предложил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выразил мнение, что после освобождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей именно жителям этих регионов необходимо будет находить общий язык с остальным украинским обществом, а не наоборот. Об этом представитель украинских властей заявил в интервью журналистке Наталье Мосийчук, опубликованном в четверг, 1 августа.

Отвечая на вопрос журналистки о том, как найти общий язык с украинцами, которые на протяжении восьми лет жили под российской оккупацией, Данилов заявил: "И что? Смотрите, это не нам с ними нужно находить общий язык, а им с нами".

Секретарь СНБО отметил, что у украинского государства есть свои законы и границы, и если они не устраивают жителей временно оккупированных территорий, то власти "никого не держат": "Мир большой. Они могут уехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно… В Якутию, в Воркуту или где их еще там ждут. Я хочу чтобы вы понимали, не мы к ним, а они к нам — это фундаментальная вещь".

Также Данилов выразил уверенность, что временно оккупированные территории Донбасса обязательно вернутся под контроль украинского правительства.

Напомним, недавно Данилов в своей серии твитов высмеял россиян за пристрастие к "Боярышнику" и случаи кражи сантехники во время полномасштабной войны в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал российских военных бежать с оккупированных ими территорий страны, так как Вооруженные силы Украины будут оттеснять их до самой государственной границы.