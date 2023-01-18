"Росія використала Медведчука, як і Азарова — не зайшов", — експерт про статтю кума Путіна

Меседжі Віктора Медведчука, які він озвучив у першому після обміну на українських військовослужбовців виступі, орієнтовані на росіян. Експерт пояснив, чому стаття Медведчука в "Известиях" виявилася неефективною.

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"Про які сигнали може йтися? — питає політолог Тарас Чорновіл у коментарі Фокусу з приводу статті Медведчука. — Медведчук ніхто, щоб надсилати якісь сигнали, які хтось може вловлювати. Передавати через нього якісь сигнали неможливо в принципі. Сама ж стаття настільки стандартна, нафталінова в російському стилі, у ній немає навіть натяку на якісь сигнали. Це внутрішня російська історія, розрахована на російського обивателя. Все це сміття, яке в них є в головах, його необхідно підживлювати, щоб люди не думали про втрати й програші, є пул пропагандистів, який цим займається, але ними в РФ уже перенаситилися, тому спробували ввести "свіжу кров". Як говорив пропагандист Марков, мовляв, розуміємо, що дали притулок Януковичу, але навіщо тримати Азарова й іншу цю падаль, може, віддати їх Україні і щось взяти. Медведчук також не зайшов, судячи з реакції. Ще у квітні пропагандист Сергій Марков говорив, що Медведчук не здатний очолити проросійський рух в Україні через величезний антирейтинг. Думаю, його витягли вперше й востаннє. Шукатимуть когось нового".

Водночас політтехнолог Віктор Бобиренко в розмові з Фокусом каже, що меседж Медведчука був розрахований на європейців: "Він тут настільки демонізований, що його міркування прочитають лише фахівці та ми з вами, — думає він. — Але його послання може бути спрямоване на обивателя в Європі, де все більше політиків, які виступають за швидке припинення війни навіть ціною втрати частини території. Росіяни щиро думають, що позиція України та Європи може незабаром посипатися та прийняти умови Росії".

Нагадаємо, Віктор Медведчук — колишній народний депутат, який нещодавно втратив не лише мандат, а й громадянство України, написав статтю, яку опублікувала газета "Известия". У ній колишній лідер забороненої нині в Україні партії "Опозиційний блок — за життя" назвав Захід причиною війни "проти Росії" та погрожував застосуванням ядерної зброї.

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