Мер Тернополя Надал виписував собі премії у 250% від окладу під час війни: відповідь міськради

За інформацією НАЗК, останні кілька років міський голова отримував кошти, які сягали 250% його посадового окладу. У мерії Тернополя усі звинувачення спростовують.

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Мер Тернополя Сергій Надал, незважаючи на рік повномасштабної війни, виписував собі премії на максимальні суми. Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у вівторок, 4 квітня.

За отриманою інформацією, розмір премій політика з Тернополя міг досягати 250% посадового окладу і це тоді, коли триває повномасштабна війна. У відомстві вже склали протокол у цій справі.

Відбувалося це протягом 2021 та 2022 років. Сергій Надал отримував максимальну премію та надавав собі допомогу на оздоровлення.

"Це містить ознаки порушень, передбачених ч.1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч.1 ст.172-7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП)", — повідомили у НАЗК.

На сайті міської ради Тернополя з'явилася відповідь із цього приводу. Пресслужба мера стверджує, що інформація є неправдивою та подібні звинувачення на адресу міського голови відбуваються вже не вперше.

"У 2022 році мер Тернополя Сергій Надал не отримував і взагалі не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, оскільки вирішив відмовитися від цих виплат у зв'язку з війною в Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня НАЗК визнало спонсором війни в Україні популярний банк. Raiffeisen Bank International, за інформацією НАЗК та НБУ, надавав кредитні канікули та пільгові кредити службовцям ЗС РФ, які воюють в Україні.