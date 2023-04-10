Україна розірвала з РФ та Білоруссю нові угоди: що про них відомо

За словами представника Кабміну Тараса Мельничука, рішення влади допоможуть посилити контроль за переміщенням громадян РФ у районі кордону, а також ізолювати Білорусь у зв’язку з її підтримкою російської агресії проти України.

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У понеділок, 10 квітня, у Верховній Раді України проголосували за припинення дії двох угод з Російською Федерацією та однієї з Республікою Білорусь. Про це написав представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

У першій угоді між Кабміном України та урядом РФ йшлося про порядок перетину українсько-російського державного кордону для мешканців прикордонних областей двох країн. За припинення дії документа проголосували 283 нардепи.

У публікації Мельничука йдеться, що це рішення допоможе посилити контроль за переміщенням російських громадян.

Народні депутати також проголосували за вихід з угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів. Проєкт отримав 288 голосів.

За словами Тараса Мельничука, рішення про розірвання угоди було ухвалено у зв'язку із військовою агресією ЗС РФ на території України, зокрема знищенням української транспортної інфраструктури.

Крім того, 288 депутатів проголосували за припинення дії угоди між Кабміном України та білоруським урядом про співпрацю у галузі технічного захисту інформації.

Повідомляється, що ініціатива спрямована на подальшу міжнародну ізоляцію Білорусі у зв'язку з підтримкою Мінськом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що 10 квітня у Верховній Раді також проголосували за повернення надбавок військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Виплати також повернуть співробітникам ДСНС та поліції.

Ще ми писали про те, що 7 квітня Кабмін погодив призначення Руслана Кравченка на посаду голови Київської ОДА. Водночас колишнього голову столичної адміністрації Олексія Кулебу було призначено заступником голови Офісу президента.