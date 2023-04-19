"Допомогти нашим ворогам": Медведєв пригрозив Південній Кореї співпрацею з КНДР через ЗСУ

За словами колишнього російського президента, його збентежила зміна риторики глави Південної Кореї, адже ще нещодавно держава заявляла про чітку позицію, яка не передбачала постачань зброї Києву.

Related video

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв вирішив висловитися на тему того, що Південна Корея може розпочати постачання військової допомоги в Україну. Про це він написав у своєму Telegram каналі 19 квітня.

За його словами, з'явились нові "охочі допомогти нашим ворогам", тобто Україні. Йдеться про нову заяву, яка прозвучала у Сеулі. Найбільше російського політика збентежив той факт, що ще нещодавно Південна Корея запевняла у тому, що постачання летальної зброї для українських військових повністю виключено, а тепер президент Юн Сок Йоль говорить зовсім протилежне.

У цьому контексті топсоратник Володимира Путіна погрозив Сеулу розширенням співпраці з КНДР.

"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать найновіші зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР? Що називається Quid pro quo…", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може найближчим часом змінити свою позицію щодо військових поставок Україні і вперше піти на такий крок. Але при цьому є умова.

"Якщо виникне ситуація, яку міжнародна спільнота не може змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", — заявив південнокорейський лідер.

Раніше Сеул передавав Києву виключно гуманітарну та економічну допомогу.

8 березня повідомлялося, що уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання в Україну САУ Krab, що складаються з деталей південнокорейського виробництва.