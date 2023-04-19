"Помочь нашим врагам": Медведев пригрозил Южной Корее сотрудничеством с КНДР из-за ВСУ

По словам бывшего российского президента, его смутила смена риторики главы Южной Кореи, ведь еще недавно государство заявляло о четкой позиции, которая не предусматривала военных поставок Киеву.

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Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев решил высказаться на тему того, что Южная Корея может начать поставки военной помощи в Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале 19 апреля.

По его словам, появилась новые "желающие помочь нашим врагам", то есть Украине. Речь идет о новом заявлении, которое прозвучало в Сеуле. Больше всего российского политика смутил тот факт, что еще недавно Южная Корея уверяла в том, что поставки летального оружия для украинских военных полностью исключены, а теперь президент Юн Сок Ель говорит совершенно обратное.

В этом контексте топ-соратник Владимира Путина пригрозил Сеулу расширением сотрудничества с КНДР.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР? Что называется, Quid pro quo…", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может в ближайшее время изменить свою позицию касаемо военных поставок Украине и впервые пойти на такой шаг. Но, при этом есть условие.

"Если возникнет ситуация, которую международное сообщество не может смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — заявил южнокорейский лидер.

Ранее Сеул передавал Киеву исключительно гуманитарную и экономическую помощь.

8 марта, сообщалось, что правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку в Украину САУ Krab, состоящих из деталей южнокорейского производства.