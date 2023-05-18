"Почати з себе": у КНР заявили, що не існує панацеї для завершення війни в Україні

Під час офіційного візиту до Києва спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив про готовність Пекіна до створення умов для припинення конфлікту.

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Панацеї для вирішення українського конфлікту немає, сторони мають накопичувати взаємну довіру та створювати умови для припинення війни. Про це заявив спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час офіційного візиту до Києва, повідомляє у четвер, 18 травня, пресслужба Міністерства закордонних справ КНР.

Так, з 16 до 17 травня 2023 року Україну відвідав Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії. В ході візиту з ним зустрівся президент Володимир Зеленський. Також Лі Хуей провів окремі зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та керівниками міністерств інфраструктури, енергетики, оборони та інших відповідних відомств. Сторони обмінялися думками щодо політичного врегулювання війни, яку в Китаї називають "українською кризою", а також про відносини двох країн.

"Дві країни повинні працювати разом, щоб продовжити традицію взаємної поваги та щирого відношення між двома сторонами, та постійно просувати взаємовигідну співпрацю", — йдеться у повідомленні.

Лі Хуей докладно зупинився на позиції Китаю щодо політичного врегулювання російсько-української війни, заявивши, що "мирний план Китаю", висунутий Сі Цзіньпіном, є основними орієнтирами для політичного врегулювання.

"Панацеї для вирішення кризи не існує, але всі сторони мають почати з себе, побудувати взаємну довіру та створити умови для припинення війни та розмови. На основі документа "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні" Китай готовий сприяти формуванню максимально можливого консенсусу в міжнародній спільноті з врегулювання кризи в Україні, а також докласти власних зусиль для припинення війни та перемир'я та якнайшвидшого відновлення миру", — йдеться у повідомленні МЗС КНР.

У міністерстві зазначили, що українська сторона "висловила своє задоволення щодо візиту спеціального представника Лі Хуея до країни".

"Українська сторона цінує важливу роль, яку відіграє Китай у міжнародних справах як постійний член Ради Безпеки ООН. Вона вітає активну роль Китаю у припиненні війни та відновленні миру. Українська сторона завжди дотримувалася принципу "одного Китаю" і готова працювати разом з Китаєм для сприяння нового та більшого розвитку українсько-китайських відносин", — сказано в пресрелізі.

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Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей прибув до Києва, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським "мирний план Пекіна", який має завершити російсько-українську війну.

Інформація про візит спецпредставника Китаю також повідомлялася раніше, 12 травня. Тоді йшлося про те, що під час поїздки Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину, а також Росію.

Нагадаємо, 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Президент України висловив сподівання на можливість розвивати всебічну співпрацю з Китаєм та спільно працювати над підтриманням миру та стабільності у всьому світі.