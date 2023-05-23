"Це те, що потрібно Путіну": Захід все ще продовжує озиратися на Росію, — експерт

За словами експерта, Захід обрав роль коментатора дій РФ, яка не сприяє приборканню країни-агресора. Єдина країна, яка намагається протистояти Росії та діяти сміливо – Великобританія.

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Після п'ятнадцяти місяців с початку повномасштабного вторгнення РФ Захід все ще не наважується на превентивні кроки щодо Росії, а лише реагує на її агресивні дії. Про це у коментарі Фокусу розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпечних відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, відповідаючи на запитання про підсумки саміту "Великої сімки" в Японії.

"Саміт у Японії важко назвати переломним моментом, — каже експерт. — І головне тому, що західний світ все ще не вдається до превентивних дій. Все, що відбувається, — реакція на дії Росії, а не попередження її дій. Навіть епопея з наданням F-16 чітко показує "одкровення" Джейка Саллівана, який якось зазначив, що Білий дім "ретельно відстежує реакцію Росії", — зазначив Гончар.

За його словами, складно сказати, чи партнерам України не вистачає розуміння, чи просто зберігається неправильна система координат.

"Якщо прийнято рішення лише реагувати на дії Росії, то РФ має всі можливості діяти проактивно. А собі Захід автоматично відводить реактивну роль, яка не сприяє приборканню агресора. Вона просто ускладнює його рухи, його війну, але не зупиняє її. На подібних самітах можна було би перейти рубікон, вжити заходів, яких Росія не очікує", — зазначає він.

За словами Гончара, озирнувшись на Росію, говорить і президент Джо Байден. У Хіросімі він зазначив, що літаки F-16 можуть бути використані "де б не знаходилися російські війська в межах України та регіону", додавши, що отримав від президента України Володимира Зеленського "абсолютні запевнення" у тому, що Україна не використовуватиме надані винищувачі на території Росії.

"Це саме те, що потрібно Путіну, — реагує Гончар. — Він за собою залишає право і реалізує його, вдаряючи вглиб усієї території України. Західний альянс же позбавляє Україну права бити по території агресора. Це не лише аморальний, а й позбавлений розуму з військової точки зору хід. "Велика сімка" не може перейти цю "червону лінію". Єдиний, хто з цього замкнутого кола виривається і намагається діяти сміливо — Великобританія. Пам'ятаєте, як тільки її представники повідомили, що постачають нам боєкомплекти до Challenger зі збідненим ураном, яка була реакція Росії? Такої реакції боїться США, які є лідерами вільного світу", — підсумував експерт.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " У пошуках миру. Чи зумів Зеленський презентувати світу свою формулу ".

Нагадаємо, 19-21 травня в японському місті Хіросіма зібралися лідери розвинених країн та керівники ЄС на саміт "Великої сімки".

На саміт G7 у Хіросімі також було запрошено президента України Володимира Зеленського.