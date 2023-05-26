У російському суспільстві вже зростає соціально-політична напруга і тривожність, — експерт

На думку експерта, РФ не та країна, де суспільство має вплив на владу та відіграє якусь роль, тому прогнозувати, що конфронтації переростуть у громаданську війну важко.

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В російському суспільстві вже відбуваються певні процеси конфронтації, викликані перенесенням війни на територію країни та невпевненістю в тому, що армія зможе його захистити. Про це у коментарі Фокусу розповів політолог Олег Саакян.

За його словами, за тими соціологічними даними, що можна отримати від ліберальних центрів та моніторингу інформаційного поля, можна зробити висновки, що в Росії зростає соціально-політична напруга й тривожність.

"Всередині країни вже йдуть певні процеси конфронтації, згадайте конфлікт Пригожин-Шойгу, боротьбу "башт Кремля" за розподіл та ресурси під час війни. Раніше Путін був арбітром над цими процесами, зараз ми відмічаємо, що він віддалився та не бере участі", — зазначив він.

Саакян вважає, що всі ці процеси прогнозують віру у те, що у Росії починається назрівання соціального бунту, що поступово скочується в громадське протистояння.

"Але поки не в війну. Чи можлива та, чи буде у РФ громадянська війна прогнозувати складно", — підкреслив експерт.

Разом з тим, на думку Саакяна, говорити про зростання критичної маси у РФ не варто, це не та країна, де суспільство має вплив на владу та відіграє якусь роль. Всі зміни влади в Росії проходять в наслідок переворотів, тому суспільство потрібно готувати до того, що стара влада втратила вплив, а нова буде кращою.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Падіння режиму в Москві станеться миттєво: з чого розпочнеться революція чи громадянська війна".

Нагадаємо, 22 травня стало відомо про те, що у Бєлгородській області Російської Федерації було чутно вибухи та перестрілку на кордоні. За інформацією росЗМІ, збройні сили РФ нібито вели бій з ДРГ на кордоні поблизу села Дронівка.

24 травня бійці РДК та ЛСР 24 заявили про досягнення всіх поставлених цілей наразі. У майбутньому вони пообіцяли дійти до Бєлгорода, Брянська, Курська, Воронежа, Ростова та Москви.

26 травня у РФ почали готувати добровольчі організації для захисту від диверсій. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що до такої роботи необхідно залучити так званих дружинників.