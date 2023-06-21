Путін обговорював із російськими елітами заморожування війни в Україні, — експерт

За інформацією політолога Миколи Давидюка, зібрані лідером Кремля еліти пропонували йому якісь чергові "мінські" чи "стамбульські" переговори.

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Політолог Микола Давидюк з посиланням на власні інсайди у Великій Британії розповів про зустріч російського президента Володимира Путіна з представниками еліти. Про це він розповів у коментарі Фокусу.

"У мене є інсайд із Великобританії. Розповіли, що Путін збирав свої еліти, щоб поговорити про ситуацію. На цій зустрічі було сказано, що віри у перемогу вже немає. Найбільшою перемогою для Путіна зараз буде заморозка активних бойових дій. Тому проштовхують якісь чергові "мінські" чи "стамбульські" переговори. Ми це вже проходили через це у 2014 році – за вісім років Путін підготував повномасштабне вторгнення", — розповідає Давидюк.

За його словами, деякі західні політики починають готувати Україну до можливих переговорів. Там досі є ті, хто вірить та хоче зберегти обличчя Путіна. У свою чергу Кремль всіляко запускає процеси підштовхування України до столу переговорів.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що неможливо говорити про мирні переговори з Кремлем без виведення військ з України.

Водночас Київ намагається залучити до мирного плану Володимира Зеленського Бразилію та Індію. Свої варіанти мирних ініціатив щодо війни в Україні вже встигли озвучити лідери Китаю та Південно-Африканської республіки. Також відомо про план, який розробляє уряд Індонезії.

Нагадаємо, в середині травня стало відомо, що офіційні особи в США вважають, що зростає ймовірність того, що російсько-українська війна може перетворитися на заморожений конфлікт на багато років, як це відбувається на Корейському півострові.

При цьому наприкінці травня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про рідкісну "солідарність" Москви з країнами Заходу: російське керівництво виступає проти заморожування війни в Україні.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Переговори чи війна: до чого готуватися Україні після контрнаступу ".