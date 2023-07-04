"Заставу внесли друзі та колеги": нардеп Алексєєв вийшов з-під варти за 2,2 млн гривень

За словами політика, він не визнає своєї провини і в майбутньому домагатиметься виправдувального вироку або ж зовсім закриття кримінальної справи.

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За народного депутата фракції "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва внесли заставу розміром у 2,2 мільйона гривень, що дало йому змогу не відбувати запобіжний захід за ґратами. Про це пише видання "Суспільне" 4 липня.

За словами політика, заставу він вносив не самостійно, а зробили за нього це друзі та колеги. Це дозволило йому не перебувати під вартою доти, доки розслідування триває.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи", — цитують журналісти нардепа.

Примітно, що суд обрав Сергію Алексєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб із можливістю внесення застави. Спочатку прокурори наполягали на сумі в розмірі 10 мільйонів, проте потім її значно зменшили.

Сам народний депутат фракції "Європейська солідарність" зазначив на той момент, що не має у своєму розпорядженні такої суми грошей, проте його близькі товариші спробують зібрати гроші.

До слова, якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за шахрайство.

Нагадаємо, 30 червня в Офісі генерального прокурора України повідомили, що народний депутат обіцяв "відмазати" громадянина іншої країни від екстрадиції і зажадав від нього за цю послугу 50 тисяч доларів.

1 липня з'явилося повідомлення, що нардеп не з'явився на перше засідання суду. У пресслужбі "Європейської солідарності" заявили, що це сталося через те, що нардеп у цей момент перебував у Верховній Раді.