"Мав час, щоб пояснити поведінку": Арахамія ініціює виключення "слуги" Торохтія з фракції

Журналісти виявили, що народний депутат Богдан Торохтій їздив на відпочинок до Болгарії у серпні 2022 року, а його родина купувала елітні автомобілі під час повномасштабного вторгнення.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює виключення народного депутата Богдана Торохтія з фракції. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися", — сказав Давид Арахамія.

Очільник фракції "Слуга народу" зазначив, що нардеп міг продати щось з елітного автопарку родини та передати кошти на потреби Силам оборони. Арахамія наголосив, що це нікого не виправдовує, проте дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку та більше так не вчинятиме. Проте Богдан Торохтій цього не зробив. Натомість він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла поки його родина купувала елітне майно.

Зі слів Арахамії, Торохтій повинен повернути кошти до бюджету та скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, у травні 2023 року з розслідування Bihus.Info стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Богдан Торохтій вирушив за кордон на відпочинок під час війни. Журналістам вдалося дізнатися про те, що Торохтій виїхав з України під час повномасштабного вторгнення із соцмереж його дружини Аліни Левченко. Зокрема, подружжя відпочивало у Болгарії в серпні 2022 року. Також під час війни РФ проти України родина нардепа тричі купувала автомобілі вартістю від 158 до 197 тисяч доларів. Машини купувалися на ім'я його дружини Аліни Левченко.

Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук відреагував на інформацію щодо відпочинку нардепа під час війни. Він поцікавився, звідки у Торохтія є доходи на купівлю елітних авто у той час, коли економіка країни зупинилася, а всі працюють для прискорення перемоги.