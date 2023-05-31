"Бенкет під час чуми": комбат ЗСУ пообіцяв, що "слуга" Торохтій відповість за "розкішне життя"

Дмитро Кухарчук висловив здивування та поцікавився, звідки у народного депутата є доходи на купівлю елітних авто у той час, коли економіка країни зупинилася, і всі працюють для того, щоб прискорити перемогу.

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Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук агресивно відреагував на інформацію зі ЗМІ щодо відпочинку у Болгарії "слуги народу" Богдана Торохтія під час війни. Про це він написав у своєму Telegram 31 травня.

"Журналісти розкрили деталі розкішного життя "Слуги" Торохтія та його дружини, ексрадниці Капліна та Омеляна. Бенкет під час чуми – це усталений вираз, і він точно описує поведінку цього х***оса, який з липня 2022 року встиг змінити 3 авто, піднявши вартість свого транспорту до 185 тис. доларів (свій Range Rover Sport вони тоді продали за $76 тис.), — гнівно пише Кухарчук.

Комбат 3-ї ОШБр висловив здивування, звідки у народного депутата такі доходи, коли економіка країни зупинилася, і всі працюють для того, щоб прискорити перемогу. Він запропонував своїм підписникам написати у коментарях їхні ідеї про те, звідки у Торохтія такі доходи.

"Також Торохтій у серпні 2022 р. катався на курорт до Болгарії. Журналістам він наторохтів, ніби не пам'ятає чи виїжджав туди, навіщо це робив і де бував. Я не дивуюся вже таким речам, тому що розумію: це лише вершина айсберга як щодо конкретно цього персонажа, так і стосовно політиків загалом", — зауважив український захисник.

За його словами, від подібних відкриттів у нього щоразу зводить щелепи від гніву.

"Слухайте сюди, ко**єні ви істоти. Ми тут стоїмо не для того, щоб ви на крові наших побратимів жирували і вели державу в прірву. Не для того, щоб ви готувалися до виборів у час, коли на фронті відбуваються найважчі бої. Нам не ***ците в очі своїми недоїдками під брендом "волонтерська допомога від ХХХ"", — зазначив Кухарчук.

Також він нагадав, що українські захисники нічого не забувають, і коли настане час — усім, хто ображав українських військових, доведеться відповісти.

Розкішне життя та відпочинок Торохтія під час війни

Нагадаємо, 31 травня з розслідування Вадима Коршенка для Bihus.Info стало відомо, що народний депутат України від правлячої партії "Слуга народу" Богдан Торохтій вирушив за кордон на відпочинок під час воєнного стану.

Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну сім'я нардепа придбала три дорогі автомобілі вартістю від 158 до 197 тисяч доларів.

На момент публікації розслідування Bihus.Info народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій ніяк не реагував на інформацію, оприлюднену журналістами.

Нагадаємо, 22 травня у мережі з'явилися знімки політичного діяча та аналітика Олексія Арестовича на одному з пляжів у Тель-Авіві, де він відпочивав у компанії родини.