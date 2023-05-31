"Пир во время чумы": комбат ВСУ пообещал, что "слуга" Торохтий ответит за "роскошную жизнь"

Дмитрий Кухарчук выразил удивление и поинтересовался, откуда у народного депутата доходы на покупку элитных авто в то время, когда экономика страны остановилась и все работают для того, чтобы ускорить победу.

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Командир 2-го штурмового батальона 3-й Отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук агрессивно отреагировал на информацию из СМИ по поводу отдыха в Болгарии "слуги народа" Богдана Торохтия во время войны. Об этом он написал в своем Telegram 31 мая.

"Журналисты раскрыли детали роскошной жизни "Слуги" Торохтия и его жены, экс-советницы Каплина и Омеляна. Пир во время чумы – это устоявшееся выражение, и он точно описывает поведение этого х***оса, который с июля 2022 года успел сменить 3 авто, подняв стоимость своего транспорта до 185 тыс. долларов (свой Range Rover Sport они тогда продали за $76 тыс.)", — гневно пишет Кухарчук.

Комбат 3-й ОШБр выразил удивление, откуда у народного депутата такие доходы, в то время, когда экономика страны остановилась и все работают для того, чтобы ускорить победу. Он предложил своим подписчикам написать в комментариях их идеи о том, откуда у Торохтия такие доходы.

"Также Торохтий в августе 2022 катался на курорт в Болгарию. Журналистам он натарахтел, будто не помнит выезжал ли туда, зачем это делал и где бывал. Я не удивляюсь таким вещам, потому что понимаю: это лишь вершина айсберга как относительно конкретно этого персонажа, так и в отношении политиков в целом", — заметил украинский защитник.

По его словам, от подобных открытий у него каждый раз сводит челюсти от гнева.

"Слушайте сюда, ко**еные вы существа. Мы здесь стоим не для того, чтобы вы на крови наших собратьев жировали и вели государство в бездну. Не для того, чтобы вы готовились к выборам во время, когда на фронте происходят самые тяжелые бои. Нам не ***те в глаза своими объедками под брендом "волонтерская помощь от ХХХ"", — отметил Кухарчук.

Также он напомнил, что украинские защитники ничего не забывают, и когда придет время — всем, кто оскорблял украинских военных, придется ответить.

Роскошная жизнь и отдых Торохтия во время войны

Напомним, 31 мая из расследования Вадима Коршенко для Bihus.Info стало известно, что народный депутат Украины от правящей партии "Слуга народа" Богдан Торохтий отправился за границу на отдых во время военного положения.

Кроме того за период полномасштабного вторжения РФ в Украину семья нардепа приобрела три дорогих автомобиля стоимостью от 158 до 197 тысяч долларов.

На момент публикации расследования Bihus.Info народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий никак не реагировал на информацию, обнародованную журналистами.

Напомним, 22 мая в сети появились снимки политического деятеля и аналитика Алексея Арестовича на одном из пляжей в Тель-Авиве, где он отдыхал в компании семьи.