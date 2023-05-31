Нардеп від "Слуги народу" під час війни відпочиває за кордоном, – ЗМІ (фото, відео)

Журналісти з'ясували, що за час повномасштабної війни родина Богдана Торохтія придбала три дорогі автомобілі. Крім того, депутат з'їздив із дружиною на море до Болгарії.

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Народний депутат України від правлячої партії "Слуга народу" Богдан Торохтій вирушив за кордон на відпочинок під час воєнного стану. Про це стало відомо із розслідування Вадима Коршенка для Bihus.Info.

Повідомляється, що перед початком повномасштабної війни в Україні Торохтій працював над законопроєктом №7055, який передбачає заборону виїзду з країни для народних депутатів України.

Попри це, у квітні минулого року нардеп зробив спробу потрапити до Румунії, проте вона не мала успіху. Про це автор розслідування дізнався із судового реєстру, оскільки депутат оскаржив заборону на виїзд.

Про те, що Торохтію таки вдалося залишити Україну під час повномасштабної війни, журналісти дізналися із соцмереж його дружини Аліни Левченко. Подружжя відвідало Болгарію в серпні 2022 року.

Як доказ наводяться знімки Левченко у закладі Fish Restaurant Levant Beach, що на узбережжі Чорного моря в Еленіте. На деяких фото дівчина позує разом із чоловіком.

Левченко та Торохтій у Болгарії

Дружина Торохтія у Болгарії

У коментарі ЗМІ Торохтій сказав, що виїжджав із країни під час воєнного стану у сімейних справах. Щодо поїздки до Болгарії, нардеп переслав журналісту скріншот, на якому було видно дату створення спільного фото з Левченком у Fish Restaurant Levant Beach — 27 вересня 2021 року.

Торохтій заявив, що фото в Болгарії було зроблено у 2021 році.

Однак ЗМІ зазначили, що нардеп міг змінити дату створення фото, змінивши дату та час на самому пристрої та зробивши скріншот оригінальної фотографії. На думку авторів розслідування, про ймовірну неправдивість слів Торохтія, говорить те, що у вересні 2021 року Аліна Левченко не публікувала фото з Болгарії.

Крім того, журналісти порівняли фото фасаду Fish Restaurant Levant Beach за 2021 та 2022 роки та з'ясували, що деякі мітки, що потрапили на знімки Левченко, з'явилися на ньому лише минулого року.

Аліна Левченко у Fish Restaurant Levant Beach

У 2021 році одна з відміток на фасаді закладу була відсутня

"Отже, журналісти переконані, що нардеп Богдан Торохтій намагався ввести їх в оману та підробив метадані фото з Болгарії, де він насправді перебував із дружиною у серпні 2022 року", — підсумували автори публікації.

Розслідування Вадима Коршенка

У розслідуванні також йдеться, що з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну сім'я нардепа тричі купувала автомобілі вартістю від 158 до 197 тисяч доларів. Машини купувалися на ім'я його дружини Аліни Левченко.

Про те, що згаданим транспортом користується сам Богдан Торохтій, свідчать фото, отримані журналістами.

2023 року в родині Торохтія з'явився Mercedes-Benz

Нагадаємо, що 22 травня політичного діяча та аналітика Олексія Арестовича було помічено на одному з пляжів у Тель-Авіві, де він відпочивав у компанії своєї родини та насолоджувався відпочинком, попри заборону на виїзд за кордон для чоловіків.

Раніше, 4 квітня, ми також писали про те, що за даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, попри санкції, велика кількість росіян, які підтримують війну в Україні, насолоджуються відпочинком на французьких курортах, володіють там нерухомістю і навіть отримують від неї прибуток.