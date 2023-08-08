"Имел время, чтобы объяснить поведение": Арахамия инициирует исключение "слуги" Торохтия из фракции

Журналисты обнаружили, что народный депутат Богдан Торохтий ездил на отдых в Болгарию в августе 2022 года, а его семья покупала элитные автомобили во время полномасштабного вторжения.

Related video

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует исключение народного депутата Богдана Торохтия из фракции. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Наше терпение не вечно. Богдан Торохтий имел время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хотя бы как-то реабилитироваться", — сказал Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что нардеп мог продать что-то из элитного автопарка семьи и передать средства на нужды Силам обороны. Арахамия отметил, что это никого не оправдывает, однако дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так не будет поступать. Однако Богдан Торохтий этого не сделал. Вместо этого он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья пока его семья покупала элитное имущество.

По словам Арахамии, Торохтий должен вернуть средства в бюджет и сложить депутатский мандат.

Напомним, в мае 2023 года из расследования Bihus.Info стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Торохтий отправился за границу на отдых во время войны. Журналистам удалось узнать о том, что Торохтий выехал из Украины во время полномасштабного вторжения из соцсетей его жены Алины Левченко. В частности, супруги отдыхали в Болгарии в августе 2022 года. Также во время войны РФ против Украины семья нардепа трижды покупала автомобили стоимостью от 158 до 197 тысяч долларов. Машины покупались на имя его жены Алины Левченко.

Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук отреагировал на информацию об отдыхе нардепа во время войны. Он поинтересовался, откуда у Торохтия есть доходы на покупку элитных авто в то время, когда экономика страны остановилась, а все работают для ускорения победы.