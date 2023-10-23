Нова порція кадрових перестановок: Зеленський в один день звільнив кількох керівників СБУ

Президент розпорядився зняти з посад начальників СБУ у Вінницькій, а також Донецькій та Луганській областях. Звільнений був і заступник голови служби.

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Президент України Володимир Зеленський підписав декілька указів, що стосуються кадрових змін у Службі безпеки України. Про це відомо з документів, оприлюднених на урядовому сайті 23 жовтня.

Президент призначив нового начальника Головного слідчого управління СБУ — Андрія Швеця, він виконував обов’язки керівника цієї структури з 2019 року. Посаду начальника Управління роботи з особовим складом СБУ посіла Тамара Пашковська. Департаментом господарського забезпечення СБУ тепер керуватиме Андрій Падалка.

Також Зеленський звільнив кількох керівників спецслужби. Зокрема, Анатолія Денисенка зняли з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області. Його замінить Володимир Петриченко, який раніше очолював Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Анатолій Сандурський також був звільнений — з посади заступника голови СБУ.

Нагадаємо, раніше масштабні кадрові зміни відбулися у Міністерстві оборони, яке очолив Рустем Умєров. Кабмін звільнив усіх заступників голови відомства. Зі слів нардепа Олексія Гончаренка, метою уряду було продемонструвати США боротьбу з корупцією в країні. Згодом ексспівробітник ГУР та письменник Іларіон Павлюк заявив, що замінить Ганну Маляр на посаді начальника управління преси та інформації.

11 вересня стало відомо, що з посади керівника Головного управління поліції у Київській області йде Андрій Нєбитов. На його місце призначили генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила. Нєбитов же став заступником голови Нацполіції України.