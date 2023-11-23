"Вигороджувати не будуть": у фракції "Слуга народу" призупинили членство Одарченка, — ЗМІ

Пресслужба політсили повідомила журналістам, що остаточне рішення щодо нардепа буде ухвалено за результатами слідства.

Related video

Членство депутата Верховної Ради Андрія Одарченка, підозрюваного у спробі дати хабар голові Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму, у фракції "Слуга народу" тимчасово призупинено на час слідства, яке проводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Про це виданню "Громадське" повідомили у пресслужбі фракції "Слуга Народу".

У повідомленні йдеться про те, що подібна процедура є стандартною у випадках порушення кримінальної справи, підозрюваним у якій проходить парламентарій. Остаточне рішення щодо Одарченка фракція ухвалюватиме спираючись на результати слідства.

"Ще раз хочемо наголосити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", — зазначили у прес-службі фракції.

Справа Одарченка — що відомо

У вівторок, 21 листопада, нардепу від партії "Слуга народу", члену комітету ВР з антикорупційної політики Андрію Одарченку слідчі НАБУ вручили підозру. Згідно з матеріалами слідства, Одарченка підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мутафи Найєма.

Як стверджує слідство, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що еквівалентно 50 тисячам доларів. В обмін депутат просив виділити кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт Державного біотехнологічного університету в Харкові, де він обіймає посаду ректора.

У середу, 22 листопада, на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) слідство продемонструвало докази провини підозрюваного. Зокрема фрагменти аудіозаписів прослуховування розмов Одарченка, з яких випливає, що він планував втекти в перші дні вторгнення РФ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців із можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень.