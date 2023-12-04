У МЗС Угорщини кажуть, що Порошенко хотів зустріч з Орбаном: нардеп заявив, що йому заважають

За словами глави МЗС Петера Сіярто, прем'єр Угорщини готовий вести переговори з представниками різних країн, включно з колишніми лідерами, підкресливши, що Будапешт не прагне стати перешкодою для таких зустрічей.

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Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що ініціатива зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном виходила від п'ятого президента України, нардепа Петра Порошенка. Про це голова МЗС повідомив у понеділок, 4 грудня, під час слухань в угорському парламенті, повідомляє Telex.

Петер Сійярто наголосив, що Віктор Орбан готовий вступити в переговори з представниками різних країн, включно з колишніми лідерами, і Угорщина не бажає "бути перешкодою" для таких зустрічей.

Він підтвердив, що ініціатива проведення зустрічі виходила від Порошенка, але не став обговорювати конкретні деталі передбачуваної зустрічі.

"Давайте не будемо вдаватися в таку наукову фантастику", — додав глава МЗС Угорщини.

Реакції партії Порошенка на заяви СБУ

Служба безпеки заявила 2 грудня, що Петро Порошенко готувався до зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За даними спецслужби, Кремль планував використати цю зустріч у своїх інформаційно-психологічних операціях (ІПСО).

У понеділок, 4 грудня, пресслужба партії "Європейська солідарність" опублікувала реакцію нардепа Петра Порошенка на заяву СБУ.

"Якщо не можете самі вести переговори про вступ України до ЄС, то не заважайте іншим", — заявив Петро Порошенко.

У партії назвали заяву СБУ "незаконною" і звинуватили в усьому Офіс президента України.

Петра Порошенка не випустили з України на зустріч з Орбаном

Нагадаємо, що 1 грудня прикордонні служби не випустили Петра Порошенка за кордон у відрядження, підписане спікером Верховної Ради. Порошенко повідомив, що збирався відвідати Польщу і США. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що відмова у виїзді політика за кордон була зумовлена скасуванням його запланованого відрядження.

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Пізніше перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко пояснив причини скасування відрядження Порошенка. За його словами, Порошенко вказав, що причиною його запланованого відрядження була участь не в парламентському, а в партійному заході.

Служба безпеки заявила 2 грудня, що Петро Порошенко готувався до зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За даними спецслужби, Кремль планував використати цю зустріч у своїх інформаційно-психологічних операціях (ІСПО).

Наступного дня, 3 грудня, прессекретар угорського уряду Золтан Ковач заявив, що заборона на виїзд Порошенка свідчить про те, що Україна, на його думку, не готова до членства в Євросоюзі.