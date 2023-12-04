В МИД Венгрии говорят, что Порошенко хотел встречу с Орбаном: нардеп заявил, что ему мешают

По словам главы МИД Петера Сийярто, премьер Венгрии готов вести переговоры с представителями разных стран, включая бывших лидеров, подчеркнув, что Будапешт не стремится стать препятствием для таких встреч.

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Глава Министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, заявил, что инициатива встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном исходила от пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко. Об этом глава МИД сообщил в понедельник, 4 декабря, в ходе слушаний в венгерском парламенте, сообщает Telex.

Петер Сийярто подчеркнул, что Виктор Орбан готов вступить в переговоры с представителями различных стран, включая бывших лидеров, и Венгрия не желает "быть препятствием" для таких встреч.

Он подтвердил, что инициатива проведения встречи исходила от Порошенко, но не стал обсуждать конкретные детали предполагаемой встречи.

"Давайте не будем вдаваться в такую научную фантастику", — добавил глава МИД Венгрии.

Реакции партии Порошенко на заявления СБУ

Служба безопасности заявила 2 декабря, что Петр Порошенко готовился к встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По данным спецслужбы, Кремль планировал использовать эту встречу в своих информационно-психологических операциях (ИСПО).

В понедельник, 4 декабря, пресс-служба партии "Европейская солидарность" опубликовала реакцию нардепа Петра Порошенко, на заявление СБУ.

"Если не можете сами вести переговоры о вступлении Украины в ЕС, то не мешайте другим", — заявил Петр Порошенко.

В партии назвали заявление СБУ "незаконным" и обвинили во всем Офис президента Украины.

Петра Порошенко не выпустили из Украины на встречу с Орбаном

Напомним, что 1 декабря пограничные службы не выпустили Петра Порошенко за границу в командировку, подписанную спикером Верховной Рады. Порошенко сообщил, что собирался посетить Польшу и США. Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что отказ в выезде политика за границу был обусловлен отменой его запланированной командировки.

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Позднее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко пояснил причины отмены командировки Порошенко. По его словам, Порошенко указал, что причиной его запланированной командировки было участие не в парламентском, а в партийном мероприятии.

Служба безопасности заявила 2 декабря, что Петр Порошенко готовился к встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По данным спецслужбы, Кремль планировал использовать эту встречу в своих информационно-психологических операциях (ИСПО).

На следующий день, 3 декабря, пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что запрет на выезд Порошенко говорит о том, что Украина, по его мнению, не готова к членству в Евросоюзе.