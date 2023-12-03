"Внутриполитическая борьба": в Венгрии отреагировали на заявления СБУ про невыезд Порошенко

По словам пресс-секретаря венгерского правительства Золтана Ковача, инцидент с Порошенко якобы подтверждает, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе.

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Венгрия высказала свое мнение относительно заявления Службы безопасности Украины о запрете на выезд за границу для пятого президента Украины Петра Порошенко. По их мнению, это свидетельствует о неготовности Украины к членству в Европейском союзе. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

В высказывании отмечается, что Венгрия не намерена участвовать "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского".

"Подобные новости и политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе", – отметил Ковач.

Порошенко не выпустили из Украины: что известно

Напомним, 1 декабря бывший президент Петр Порошенко заявил, что его не выпустили на границе из Украины. Он назвал происходящее "антиукраинской диверсией", а также отметил, что у него была подписанная председателем Верховной Рады командировка.

Позже первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал ситуацию с выездом за границу Петра Порошенко. Он заявил, что был вынужден издать распоряжение об отмене разрешения на выезд после получения письма с грифом "Для служебного пользования".

В свою очередь СБУ 2 декабря заявила, что Петр Порошенко планировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ведомстве утверждают, что эту встречу Российская Федерация планировала использовать в своих ИПСО.